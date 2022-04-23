راهکارهای حقوقی حفظ #هویت_ایرانی در #قانون_اساسی آینده #ایران ؛ #ایرانگرایی آینده باید مدرن باشد و به زبان علوم انسانی و #حقوق آراسته. سخن از دیو سپید و نقالی #شاهنامه زیباست اما از نظر حقوقی هویت ایرانی را پاسداری نمی کند و طرح #پاکسازی_نژادی پنهان #ایرانیان از ایران را که #جمهوری_اسلامی با همکاری #نظم_نوین_جهانی آغاز کرده است، مانع نمی شود. #ایرانسالاری مدرن، مفهوم #ایرانی را به #شهروند ایران فرو نمی کاهد و برای هیئت موسس ایران تاریخی و صاحبان و مالکان و وارثان حقیقی ایران که در طول هزاران سال برای آن جنگیده و کشته شده اند تا کیان ایرانی حفظ شود، و #فرهنگ و #تمدن_ایرانی را آفریده اند، حقوق ویژه قائل است. نباید اجازه داد که #مهاجرت و تصرف عدوانی اقوام بیگانه اصالت این کشور باستانی را در پروسه #جهانی_شدن و یا پروسه #امت_گرایی #اسلامی از میان ببرد. راهکارهای حقوقی پاسبانی از هویت ایرانی در قانون اساسی آینده ایران رابا حقوقدان برجسته ایرانی و نویسنده پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی ایران آینده، سرکار خانم دکتر نیره انصاری در برنامه #اندیشکده_ایرانزمین بررسی کرده ام.