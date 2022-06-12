Emotional Addiction - Pleasing Women, What Is the Cause and How to Heal? What Is Shyness?

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Original:
20100718 The Human Soul - Emotional Processing Q&A P2
Cut:
25m16s - 43m19s
Website:
“IF I HAVE TO WORK FOR LOVE, IT’S NO LONGER A GIFT AND THEREFORE IT’S NOT LOVE.
IF I HAVE TO WORK FOR LOVE THEN WHAT I’M GETTING FROM OTHER PERSON IS NOT LOVE.
LOVE IS ALWAYS A GIFT. LOVE IS A GIFT THAT’S GIVEN FOR NO REASON.”