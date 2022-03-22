עו"ד יורם מורים ועמי אברהם | אבן נגף

רוברט קוך: האיש שגילה גורמי מחלות ופיתח שיטות מחקר

Christine Massey היא אזרחית קנדית שהגישה במסגרת חוק חופש המידע (Freedom Of Information), בקשות לגופים רגולטוריים ברחבי העולם בבקשה כי יציגו מסמך מדעי המציג בידוד של נגיף.



בקשה כזו במסגרת חוק חופש המידע הגישו בארץ בשם שי דנון עורכי הדין רות מכנס ואריה סוכובולסקי



פרס של מיליון וחצי יורו לאדם שיוכיח שנגיף הקורונה קיים



בפרוטוקול הבדיקה לגילוי נגיף הקורונה החדש באמצעות RT-PCR שפורסם על ידי הוירולוג הגרמני Christian Drosten נכתב:



We aimed to develop and deploy robust diagnostic methodology for use in public health laboratory settings without having virus material available



מטרה: לפתח וליישם עקרונות אבחון שיטתיים לשימוש במעבדות לבריאות הציבור - מבלי שיהיה בידינו חומר נגיפי זמין.



עבודות מחקר מדעיות בהן מוזכר בידוד נגיף Sars-Cov-2:



Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea

Isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with COVID-19 in AustraliaSevere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease, United States



A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin





תרבית תאים הוא הליך ניסויי מעבדתי שבוצע לראשונה על ידי ג'ון פרנקלין אנדרס ופורסם במאמר מדעי בשנת 1954 תחת השם:



Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic, Agents from Patients with Measles



מאוחר יותר באותה שנה, זכה ג'ון פרנקלין בפרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה על חלקו בעבודת המחקר לגידול נגיף הפוליו בתרביות של תאים שאינם עצביים.







מהו אותו חלקיק מצולם?



הליך הריצוף הגנטי מתואר במאמר המדעי



GISAID הוא מאגר מידע עולמי, המאגד את כל הרצפים הגינומיים של כל הנגיפים



כמה וריאנטים של נגיף הקורונה החדש התגלו עד כה?







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