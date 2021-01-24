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Η ΘΥΜΗΔΙΑ ΜΙΑΣ ΑΔΥΣΩΠΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΑΣ
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501 views • January 24, 2021
Δεν μας έφτανε που πριν μερικούς μήνες ο κύριος Τσιόδρας, παράλληλα με τους ομόλογους τους σε όλο τον κόσμο παραδεχόταν πως για νεκρούς από κοροϊδοϊό έγραφαν τους πάντες που πέθαναν αφού είχαν κάνει κάποιο θετικό τεστ, τώρα έρχεται με τη σειρά του και ο ΠΟΥ να παραδεχτεί κάτι συνταρακτικότερο: Πως επι της ουσίας μπορείς να βγάλεις εύκολα ψευδή θετικά ανάλογα με τις ρυθμίσεις που κάνεις στο τεστ! Καταλαβαίνεις ότι μετά από αυτό εκτος από την ιδέα της πανδημίας γενικά που έχει παει περίπατο καιρό τώρα, πλέον είναι πασιφανές πως ακόμα και τις βάσεις του ψευτοοικοδομήματος τις έχει φάει ο...σκόρος.
Όχι όμως ότι το αφεντικό έχει σκοπό να σταματήσει να ασκεί το σαδισμό του. Σαν αντάλλαγμα για το ρίσκο του εμβολιασμού (μιας και βλέπουμε καθημερινούς θανάτους και παρανέργειες,) δεν σκοπέυει να δώσει ούτε ανάσα από το φίμωτρο καθώς οι ειδικοί δεν είναι βέβαιοι ότι δεν θα μεταδίδεις τον ιο. Αρα θα πρέπει να αρκεστούν στην αύξηση των ηδη μπόλικων μηδενικών μετά το 0 που είναι οι πιθανότητες για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων να πεθάνουν έτσι κι αλλιώς. Και ίσως και κανένα επίδομα από το μηχανημα που γεννάει το χρήμα.
Φυσικά τα παραπάνω δεν σταματούν καθόλου την συγχισμένη ατζέντα μετανθρωπισμού σε κάθε επίπεδο με υπουργούς τρανσέξουαλ, καλλιτέχνες cyborgs και προσομοιωτές ανθρώπων μετά το θάνατο τους. Αυτά μαζί και με την αναγνώριση για μια ακόμα φορά ότι ο Χριστιανισμός τους βάζει πολλά εμπόδια στην ατζέντα μας φανερώνει το μέγεθος της σατανοπληξίας τους.
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Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από εδώ κάτω και θα είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-thumidia-mias-adysopitis-mixanorrafias
Πνευμονολόγος Βασιλακόπουλος Προ διαταγών για μάσκα
https://www.facebook.com/watch/?v=731785767524507
WHO Information Notice for IVD Users 2020/05
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
Why Aren’t We Wearing Better Masks?
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/01/why-arent-we-wearing-better-masks/617656/?utm_source=pocket-newtab-global-en-GB
Germany Mandates Medical-Grade Masks
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/20/germany-mandates-medical-grade-masks/
Πνευμονολόγος Βασιλακόπουλος Μετά διαταγών για μάσκα
https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-poies-maskes-prepei-na-xrisimopoioume-kata-tis-neas-metallaksis/3206868/
Αρχισε το Θανατικό και στην Ελλάδα…3 νεκροί μετα τον εμβολιασμό τους…
https://amazonios.net/archise-to-thanatiko-kai-stin-ellada-3-nekroi-meta-ton-emvoliasmo-toys/
Όχι στο πιστοποιητικό εμβολιασμού είπαν οι ηγέτες της Ε.Ε.
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/277936_ohi-sto-pistopoiitiko-emboliasmoy-eipan-oi-igetes-tis-ee
Παρασκευής: Όσο εμβολιαζόμαστε τόσο μεταλάσσεται ο ιός – Έρχεται τρίτο κύμα αν δεν προσέξουμε
https://www.newsit.gr/ellada/paraskeyis-oso-emvoliazomaste-toso-metalassetai-o-ios-erxetai-trito-kyma-an-den-proseksoume/3207116/
JAB IN THE DARK Lockdown can only be lifted ‘IF Covid vaccine stops transmission – and we still don’t know’, warn Sage
https://www.thesun.co.uk/news/13822635/lockdown-can-lifted-if-covid-vaccine-stops-transmission-sage/
Κ.Μητσοτάκης: «Στην Ελλάδα θα εφαρμόσω το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε τρένα, αεροπλάνα και πλοία»
http://koukfamily.blogspot.com/2021/01/blog-post_956.html
Ο Μητσοτάκης ομολογεί την απάτη του λοκντάουν
https://mandataapoekso.blogspot.com/2021/01/blog-post_16.html
ΈΡΧΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΟ «ΜΑΝΤΡΩΜΑ»; ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΣΤΡΙΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ – «ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ» ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΡΧΙΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΦΙΜΩΝΕΙ(ΒΙΝΤΕΟ)
https://www.makeleio.gr/εξωφυλλο/ΈΡΧΕΤΑΙ-ΣΚΛΗΡΟ-ΜΑΝΤΡΩΜΑ-ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ/
Italy Tonight | First Night of Civil Disobedience in Hard Lockdown
https://youtu.be/cP6Kr9X3n4k
Over 50,000 Restaurants In Italy Declare “I Am Open” Defying Lockdown Measures
https://www.activistpost.com/2021/01/over-50000-restaurants-in-italy-declare-i-am-open-defying-lockdown-measures.html
Φούσκες, θερμάστρες, απομονωμένα τραπέζια: Έτσι θα είναι η εστίαση λόγω πανδημίας
https://piraeuspress.gr/diethni/474692/fouskes-thermastres-apomonomena-trapezia-etsi-tha-ine-i-estiasi-logo-pandimias/
BioNTech/Pfizer vaccine found effective against Covid-19 variant
https://www.ft.com/content/943c8ca9-0c92-4366-8ab4-b569a1e123b8
Αποκάλυψη Le Monde: Τα εμβόλια Pfizer που κάνουν οι πολίτες είναι διαφορετικά από των δοκιμών
https://theflagreport.com/apokalypsi-le-monde-ta-emvolia-pfizer-pou-kanoun-oi-polites-einai-diaforetika-apo-ton-dokimon/
Όχι όμως ότι το αφεντικό έχει σκοπό να σταματήσει να ασκεί το σαδισμό του. Σαν αντάλλαγμα για το ρίσκο του εμβολιασμού (μιας και βλέπουμε καθημερινούς θανάτους και παρανέργειες,) δεν σκοπέυει να δώσει ούτε ανάσα από το φίμωτρο καθώς οι ειδικοί δεν είναι βέβαιοι ότι δεν θα μεταδίδεις τον ιο. Αρα θα πρέπει να αρκεστούν στην αύξηση των ηδη μπόλικων μηδενικών μετά το 0 που είναι οι πιθανότητες για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων να πεθάνουν έτσι κι αλλιώς. Και ίσως και κανένα επίδομα από το μηχανημα που γεννάει το χρήμα.
Φυσικά τα παραπάνω δεν σταματούν καθόλου την συγχισμένη ατζέντα μετανθρωπισμού σε κάθε επίπεδο με υπουργούς τρανσέξουαλ, καλλιτέχνες cyborgs και προσομοιωτές ανθρώπων μετά το θάνατο τους. Αυτά μαζί και με την αναγνώριση για μια ακόμα φορά ότι ο Χριστιανισμός τους βάζει πολλά εμπόδια στην ατζέντα μας φανερώνει το μέγεθος της σατανοπληξίας τους.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από εδώ κάτω και θα είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-thumidia-mias-adysopitis-mixanorrafias
Πνευμονολόγος Βασιλακόπουλος Προ διαταγών για μάσκα
https://www.facebook.com/watch/?v=731785767524507
WHO Information Notice for IVD Users 2020/05
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
Why Aren’t We Wearing Better Masks?
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/01/why-arent-we-wearing-better-masks/617656/?utm_source=pocket-newtab-global-en-GB
Germany Mandates Medical-Grade Masks
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/20/germany-mandates-medical-grade-masks/
Πνευμονολόγος Βασιλακόπουλος Μετά διαταγών για μάσκα
https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-poies-maskes-prepei-na-xrisimopoioume-kata-tis-neas-metallaksis/3206868/
Αρχισε το Θανατικό και στην Ελλάδα…3 νεκροί μετα τον εμβολιασμό τους…
https://amazonios.net/archise-to-thanatiko-kai-stin-ellada-3-nekroi-meta-ton-emvoliasmo-toys/
Όχι στο πιστοποιητικό εμβολιασμού είπαν οι ηγέτες της Ε.Ε.
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/277936_ohi-sto-pistopoiitiko-emboliasmoy-eipan-oi-igetes-tis-ee
Παρασκευής: Όσο εμβολιαζόμαστε τόσο μεταλάσσεται ο ιός – Έρχεται τρίτο κύμα αν δεν προσέξουμε
https://www.newsit.gr/ellada/paraskeyis-oso-emvoliazomaste-toso-metalassetai-o-ios-erxetai-trito-kyma-an-den-proseksoume/3207116/
JAB IN THE DARK Lockdown can only be lifted ‘IF Covid vaccine stops transmission – and we still don’t know’, warn Sage
https://www.thesun.co.uk/news/13822635/lockdown-can-lifted-if-covid-vaccine-stops-transmission-sage/
Κ.Μητσοτάκης: «Στην Ελλάδα θα εφαρμόσω το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε τρένα, αεροπλάνα και πλοία»
http://koukfamily.blogspot.com/2021/01/blog-post_956.html
Ο Μητσοτάκης ομολογεί την απάτη του λοκντάουν
https://mandataapoekso.blogspot.com/2021/01/blog-post_16.html
ΈΡΧΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΟ «ΜΑΝΤΡΩΜΑ»; ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΣΤΡΙΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ – «ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ» ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΡΧΙΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΦΙΜΩΝΕΙ(ΒΙΝΤΕΟ)
https://www.makeleio.gr/εξωφυλλο/ΈΡΧΕΤΑΙ-ΣΚΛΗΡΟ-ΜΑΝΤΡΩΜΑ-ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ/
Italy Tonight | First Night of Civil Disobedience in Hard Lockdown
https://youtu.be/cP6Kr9X3n4k
Over 50,000 Restaurants In Italy Declare “I Am Open” Defying Lockdown Measures
https://www.activistpost.com/2021/01/over-50000-restaurants-in-italy-declare-i-am-open-defying-lockdown-measures.html
Φούσκες, θερμάστρες, απομονωμένα τραπέζια: Έτσι θα είναι η εστίαση λόγω πανδημίας
https://piraeuspress.gr/diethni/474692/fouskes-thermastres-apomonomena-trapezia-etsi-tha-ine-i-estiasi-logo-pandimias/
BioNTech/Pfizer vaccine found effective against Covid-19 variant
https://www.ft.com/content/943c8ca9-0c92-4366-8ab4-b569a1e123b8
Αποκάλυψη Le Monde: Τα εμβόλια Pfizer που κάνουν οι πολίτες είναι διαφορετικά από των δοκιμών
https://theflagreport.com/apokalypsi-le-monde-ta-emvolia-pfizer-pou-kanoun-oi-polites-einai-diaforetika-apo-ton-dokimon/
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