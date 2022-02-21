ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА С ЧИПОМ — это тотальный контроль и зомбирование населения.

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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«...Если в твоём сознании Молитва Света звучит, как Спасительное Слово, то в любой момент Это Слово тебя Спасёт, стоит только Его произнести вслух. Ибо Это Энергия Матери Мира, Которая Создаёт Абсолютные ВибРАции, Способные Нейтрализовать любое зло. А насчёт обольщений, это касается только бездуховных материалистов. Не изключается и отработка негативной кармы, при которой кто-то может стать объектом насилия в лапах демонов. Но и в этом случае ВЕРА и ЗНАНИЕ, Молитва Света — Защитят Моего преданного, Нейтрализуют любой чип или вакцину. Но это не значит, что нужно поддаться обстоятельствам и принять «число Зверя». Тогда это станет предательством. В случае же насильственного чипирования Моего верующего, — «метка Зверя» работать не будет. Это — ПРАВДА» (ЖУРНАЛ «ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 91-92).

«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).

Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!

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