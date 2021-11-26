Lessons From A Nameless Prophet - Pastor Benjamin Ng (Dubbing Bahasa Indonesia)

Sebuah pelajaran Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja Pasal 13.



Pelajaran 1 - Waspadalah di sekitar orang-orang beragama.



Dan nabi muda ini, mengecewakan Tuhannya. Teman-teman, kita seharusnya tidak mempercayai siapa pun. Waspadalah di sekitar orang-orang beragama. Jangan percaya siapapun. Bahkan jika mereka mengutip Alkitab untuk bertentangan dengan apa yang Anda percayai atau apa yang Anda tahu jelas dalam kitab suci, tetaplah percaya pada Tuhan. Seringkali ketika kita pergi ke gereja, di situlah kita mengecewakan Tuhan kita bukan?

APAKAH ALLAH BERTENTANGAN DENGAN DIRI-NYA SENDIRI? Jelas tidak. ALLAH tidak akan menentang diri-Nya sendiri untuk melawan perintah-Nya sendiri yang dia berikan langsung kepadanya.



Tetapi teman-teman, saya ingin Anda menuliskan hal-hal yang saya bagikan kepada Anda, kembali dan carilah untuk melihat apakah yang dikatakan kitab suci itu benar atau tidak. Tentu saja, jika Anda tidak percaya Alkitab, maka kita berada di satu langkah sebelum itu, saya harus membuktikan kepada Anda bahwa Alkitab dapat dipercaya dari Kejadian sampai ke Wahyu.



Tetapi jika Anda percaya pada keaslian dan keandalan dan kebenaran Alkitab, maka Anda harus memastikan itu tertulis demikian adanya, memeriksa semua yang telah dikatakan. Jangan percaya siapapun. Meskipun mereka telah menjadi orang Kristen di gereja selama 10, 20, 30 tahun, bahkan jika mereka adalah seorang pendeta, bahkan jika mereka adalah penatua, bahkan jika mereka tampak seperti seseorang yang terkenal dan bereputasi baik, itu tidak masalah.



Pelajaran 2 - Kesetiaan di meja, di mimbar.



Ketika Anda berkhotbah, ketika Anda menyampaikan Firman Tuhan, dan dalam hidup Anda. Bukan karena Anda melakukan tanda-tanda dan mujizat dan berkhotbah dengan penuh kuasa, itu tidak berarti bahwa Anda diselamatkan.



Pelajaran 3 - Jangan menilai hidup seseorang berdasarkan sebuah pekabaran, fokus saja pada pekabarannya.

Jangan biarkan imanmu bergantung pada satu orang. Jangan terlalu mengagumi orang itu sehingga Anda begitu terpesona olehnya sehingga Anda melakukan apa pun yang mereka lakukan. Dan Anda menemukan bahwa mereka adalah orang jahat sehingga Anda meninggalkan Tuhan. FOKUSLAH PADA PEKABARANNYA, BUKAN ORANGNYA.



Pelajaran 4 - Apa yang Anda selalu lakukan, memiliki pengaruh lebih besar daripada apa yang Anda katakan.

Teman-teman, kita harus memastikan bahwa KITA HIDUP SESUAI DENGAN APA YANG KITA KATAKAN. Karena APA YANG KITA LAKUKAN SELALU MEMILIKI PENGARUH YANG LEBIH BESAR DARIPADA APA YANG KITA KATAKAN.



Kita harus waspada di bawah doa. Kita harus rela berkata dalam hati kita hari ini, Tuhan, aku rela mengikuti-Mu kemanapun Kau pimpin. Tidak mengikuti perintah hati nurani saya sendiri, yang dilakukan banyak orang di luar sana saat ini. Tapi sesuai dengan Firman Tuhan. Ya teman-teman, mari kita kembali ke Firman-Nya hari ini. Semoga menjadi aturan dan pedoman hidup. Dan semoga Tuhan memenuhi kita masing-masing dengan roh-Nya untuk menguatkan kita, menjalani semuanya sampai hari Yesus Kristus. Amin