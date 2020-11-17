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Alianza Mundial de Médicos - Acu2020.org - Rueda de prensa completa en español
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23 views • November 17, 2020
Web oficial de la Alianza Mundial de Médicos:
https://worlddoctorsalliance.com/
y organizada inicialmente desde
https://acu2020.org/
Conferencia completa subtitulada al español por
https://elinvestigador.org/
en la que múltiples médicos, epidemiólogos, expertos, lideran un movimiento para sacar a la luz toda la falsa Plandemia que políticos y otros grupos de poder están utilizando para reducir y elimnar los derechos y libertades fundamentales con la escusa de una crisis sanitaria.
Más info en:
https://elinvestigador.org/alianza-mundial-medicos-worlddoctorsalliance/
https://worlddoctorsalliance.com/
y organizada inicialmente desde
https://acu2020.org/
Conferencia completa subtitulada al español por
https://elinvestigador.org/
en la que múltiples médicos, epidemiólogos, expertos, lideran un movimiento para sacar a la luz toda la falsa Plandemia que políticos y otros grupos de poder están utilizando para reducir y elimnar los derechos y libertades fundamentales con la escusa de una crisis sanitaria.
Más info en:
https://elinvestigador.org/alianza-mundial-medicos-worlddoctorsalliance/
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