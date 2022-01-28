BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 29
Vera Nika
Vera Nika
133 followers
Follow
2
Share
Report
101 views • January 28, 2022

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:33 — Вопрос о Люцифере и падших ангелах.

07:02 — Как помочь тем, кто уже прошёл «модную процедуру»?

08:12 — Будет ли вместе повенчанная пара в других жизнях?

08:55 — Являются ли шахматы искусством, и на сколько они полезны для человечества?

10:02 — Вопрос о реинкарнации.

10:42 — О погружении в материю и сверхспособностях.

12:17 — По какой причине человечество отошло от Славы Небес?

13:00 — Какие качества можно назвать «Небесными Дарами»?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 29. https://youtu.be/PI2gF0VKvB4 Читает Автор.

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-29

Фрагмент: «...Вопрос: Через какие свои качества упали архангел, названный «Люцифером» («Свет несущим»), и «треть падших ангелов»? Что привело к такому ослеплению? Трудно представить, из-за чего можно было не согласиться с Волей БАЖЕНственной, Самой Совершенной Любви? Чего, на таком отрицательном примере «падших небожителей», следует избегать всем живущим? Ответ Матери Мира: Это данность Космической Эволюции. В древних Станцах Дзиан сказано об этом: «5. У Порога Четвёртого Сыновьям указано создать свои Подобия. Одна Треть отказывается. Две повинуются. Проклятие произнесено: они будут рождены в Четвёртой, страдать и принимать страдания. Первая Война зародилась. ...»

(«Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.». Часть 29). Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/ 

Keywords
messiahvaccinationspiritualityantichristpropheciesmaitreyachippingcoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinmaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologievaccine controlcancellation of cashdigital slaverychip protectiondivine assistanceprotective prayerakmat
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

Mike Adams
Trump Gets AI Right: Don&#8217;t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Trump Gets AI Right: Don’t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Mike Adams
Moscow&#8217;s pivot east: How Russia and India are quietly rewriting the rules of global trade

Moscow’s pivot east: How Russia and India are quietly rewriting the rules of global trade

Lance D Johnson
Report: ICE Stops Listing Detainees With Final Removal Orders in Online Locator

Report: ICE Stops Listing Detainees With Final Removal Orders in Online Locator

Douglas Harrington
The new must-have accessory: Handbags that block hackers and EMF

The new must-have accessory: Handbags that block hackers and EMF

HRS Editors
Israeli Strikes Kill 3 Palestinians in Gaza, Health Officials Say

Israeli Strikes Kill 3 Palestinians in Gaza, Health Officials Say

Chase Codewell
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy