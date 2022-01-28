Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 29

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Список вопросов:
00:00 — Вступление.
00:33 — Вопрос о Люцифере и падших ангелах.
07:02 — Как помочь тем, кто уже прошёл «модную процедуру»?
08:12 — Будет ли вместе повенчанная пара в других жизнях?
08:55 — Являются ли шахматы искусством, и на сколько они полезны для человечества?
10:02 — Вопрос о реинкарнации.
10:42 — О погружении в материю и сверхспособностях.
12:17 — По какой причине человечество отошло от Славы Небес?
13:00 — Какие качества можно назвать «Небесными Дарами»?
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 29. https://youtu.be/PI2gF0VKvB4 Читает Автор.
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-29
Фрагмент: «...Вопрос: Через какие свои качества упали архангел, названный «Люцифером» («Свет несущим»), и «треть падших ангелов»? Что привело к такому ослеплению? Трудно представить, из-за чего можно было не согласиться с Волей БАЖЕНственной, Самой Совершенной Любви? Чего, на таком отрицательном примере «падших небожителей», следует избегать всем живущим? Ответ Матери Мира: Это данность Космической Эволюции. В древних Станцах Дзиан сказано об этом: «5. У Порога Четвёртого Сыновьям указано создать свои Подобия. Одна Треть отказывается. Две повинуются. Проклятие произнесено: они будут рождены в Четвёртой, страдать и принимать страдания. Первая Война зародилась. ...»
(«Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.». Часть 29). Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/