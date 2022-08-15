TO DEAL ERDOGAN - PUTIN ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Τουρκία προσελκύει όλο και περισσότερους Ρώσους που επιδιώκουν να κάνουν επενδύσεις , όπως γράφει σε ρεπορτάζ της η Γαλλική Le Monde. Αυτή τη στιγμή είναι οι νούμερο ένα ξένοι αγοραστές ακινήτων στη χώρα. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Τουρκίας, σχεδόν 5.000 Ρώσοι αγόρασαν ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2022, συμπεριλαμβανομένων 1.275 μόνο τον Ιούνιο.