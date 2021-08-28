Πρόεδρος εργαζομένων ΑΧΕΠΑ: Πολιτικά πρόσωπα έχουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού...

“Μήπως θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας και να κάνει έρευνα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έδωσα και ημερομηνία, έδωσα και ώρα, και να δει ποιο πολιτικό πρόσωπο πέρασε τότε; Ποιος γιατρός υπέγραψε τον εμβολιασμό του;Και ποια είναι η νοσηλεύτρια που το έκανε;”Έπρεπε να φτάσει το μπόλιο στον κώλο σας, για ν’ αρχίσουν ν’ ανοίγουν στόματα…ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΣΙΩΠΟΥΣΑΤΕ.ΒΓΕΙΤΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.ΚΙ ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΛΑΝΗ.ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ CIA.Είναι ο μόνος τρόπος που σας απομένει, αν θέλετε να έχετε δίπλα σας τον ελληνικό λαό και να μειωθεί το μέγεθος της ευθύνης σας.Καλλιόπη ΣουφλήΤεράστιο το μέγεθος της ΑΠΑΤΗΣ!Πολιτικά πρόσωπα έχουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, καταγγέλλει ο πρόεδρος των εργαζομένων ΑΧΕΠΑ, Χαράλαμπος Κοροξενός, ο οποίος μάλιστα έδωσε το παράδειγμα πολιτικού προσώπου από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο πήγε στο νοσοκομείο να εμβολιαστεί.Μετά το πέρας της διαμαρτυρίας κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, ο πρόεδρος των εργαζομένων ΑΧΕΠΑ έκανε μια δήλωση «βόμβα», για πολιτικούς που διατείνονται πως έχουν εμβολιαστεί και έχουν πλαστά πιστοποιητικά.Μάλιστα έφερε το παράδειγμα και πολιτικού από τη Θεσσαλονίκη.Όπως ανέφερε: «Δε θα πω ονόματα γιατί ψάχνουν το παραμικρό για να μας κυνηγήσουν. Δε μπορώ όμως να κλείσω το στόμα μου.Είχαμε ακούσει ότι κάποιοι πολιτικοί από τη Βουλή δεν είναι εμβολιασμένοι.Κάποιος μας είπε ότι παίρνουν πλαστά πιστοποιητικά χωρίς να έχουν εμβολιαστεί και ταυτόχρονα ακούω ότι ήρθε ένα πολιτικό πρόσωπο στο νοσοκομείο, πέρασε όλη τη διαδικασία της γραφειοκρατικής ενημέρωσης του προσώπου και την ώρα που ήταν να τρυπηθεί, πήρε ο διοικητής του νοσοκομείου τη σύριγγα απ’ το χέρι της νοσηλεύτριας και είπε αφήστε το, θα το κάνω εγώ το εμβόλιο στο γραφείο μου.Εγώ δε λέω ότι δεν έκανε το εμβόλιο ο άνθρωπος. Μπορεί και να το έκανε.Η διαδικασία όμως αυτή είναι νομότυπη;Δηλαδή θα μπορώ εγώ να πηγαίνω να εμβολιάζομαι στο οποιοδήποτε κέντρο και να λέω αφήστε το, θα το κάνω μόνος μου το εμβόλιο;Είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία;Μήπως θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας και να κάνει έρευνα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έδωσα και ημερομηνία, έδωσα και ώρα, και να δει ποιο πολιτικό πρόσωπο πέρασε τότε;Ποιος γιατρός υπέγραψε τον εμβολιασμό του;Και ποια είναι η νοσηλεύτρια που το έκανε;Και αν δειλιάσουν οι συνάδελφοι, προκαλώ τον άνθρωπο αυτόν που “εμβολιάστηκε” να κάνει τεστ αντισωμάτων».