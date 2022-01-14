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60% Ungeimp*te auf Intensiv? Nun ja nicht so ganz... (Teil 1)
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10 views • January 14, 2022
Es geistern gerade wieder Zahlen von 60% Ungeimp*ten auf den Intensivstationen, tatsächlich sieht die Sache aber ein wenig anders aus. Schaut man ein wenig genauer auf die Presseberichte, dann fallen einem direkt wieder manipulative Darstellungen auf, die den schnellen Leser bewußt falsch informieren.
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