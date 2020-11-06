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Elections US : La Fraude des démocrates, des médias, des réseaux sociaux - Silvano Trotta
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23 views • November 06, 2020
6 novembre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Fraude:d
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
La Fraude des Démocrates aux Etats-Unis, n'est pas une simple fraude, c'est un vaste mouvement des globalistes pour empêcher Trump d'accéder à un deuxième mandat qui risque de les mener tous derrière les barreaux. Les médias, les réseaux sociaux sont devenus des complices actifs de cette fraude qui s'étale à la vue de tous.
Sources :
https://www.justice.gov/opa/pr/former-congressman-charged-ballot-stuffing-bribery-and-obstruction
https://eu.detroitnews.com/story/news/politics/2020/08/20/benson-asked-investigate-detroit-perfect-storm-voting-problems/5616629002/
https://nypost.com/2020/10/06/board-of-elections-resends-99k-ballots-in-brooklyn-amid-snafu
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/07/five_states_face_federal_lawsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html
https://ktrh.iheart.com/featured/michael-berry/content/2020-08-10-more-than-200000-ballots-in-nevada-mailed-to-the-wrong-addresses
https://www.politico.com/news/2020/10/09/ohio-county-wrong-ballots-428350
https://profidecatholica.com/2020/11/06/etats-unis-liste-des-fraudes-democrates-relevees-a-ce-jour/
https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/20/judicial-watch-finds-18-million-ghost-voters-in-29/
https://www.europe-israel.org/2020/10/deux-enqueteurs-dont-un-ex-fbi-decouvrent-une-fraude-massive-de-700-000-bulletins-de-vote-en-faveur-de-biden-pas-un-mot-dans-les-medias-francais/
https://www.breitbart.com/politics/2020/11/05/lawsuit-at-least-21k-dead-people-on-pennsylvania-voter-rolls/
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
La Fraude des Démocrates aux Etats-Unis, n'est pas une simple fraude, c'est un vaste mouvement des globalistes pour empêcher Trump d'accéder à un deuxième mandat qui risque de les mener tous derrière les barreaux. Les médias, les réseaux sociaux sont devenus des complices actifs de cette fraude qui s'étale à la vue de tous.
Sources :
https://www.justice.gov/opa/pr/former-congressman-charged-ballot-stuffing-bribery-and-obstruction
https://eu.detroitnews.com/story/news/politics/2020/08/20/benson-asked-investigate-detroit-perfect-storm-voting-problems/5616629002/
https://nypost.com/2020/10/06/board-of-elections-resends-99k-ballots-in-brooklyn-amid-snafu
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/07/five_states_face_federal_lawsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html
https://ktrh.iheart.com/featured/michael-berry/content/2020-08-10-more-than-200000-ballots-in-nevada-mailed-to-the-wrong-addresses
https://www.politico.com/news/2020/10/09/ohio-county-wrong-ballots-428350
https://profidecatholica.com/2020/11/06/etats-unis-liste-des-fraudes-democrates-relevees-a-ce-jour/
https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/20/judicial-watch-finds-18-million-ghost-voters-in-29/
https://www.europe-israel.org/2020/10/deux-enqueteurs-dont-un-ex-fbi-decouvrent-une-fraude-massive-de-700-000-bulletins-de-vote-en-faveur-de-biden-pas-un-mot-dans-les-medias-francais/
https://www.breitbart.com/politics/2020/11/05/lawsuit-at-least-21k-dead-people-on-pennsylvania-voter-rolls/
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