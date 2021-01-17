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Тайна Явления Матери Мира. Часть 2
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14 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 2 https://youtu.be/Fw0DeVYmCLA
«...Россия вновь станет великой империей, прежде всего, империей Духа и не только сохранится, но и станет господарем всего мира. Все апостолы на месте не сидят, они спустились на Землю, ибо пришло время Святого Духа...»
«Христос в белых одеждах опять придет на Землю. Близок час, когда избранные сердцем почувствуют возвращение Христа».
«Человечеству уготовано еще много катаклизмов и бурных событий. Изменится и сознание людей.
Грядут тяжкие времена, людей будет разделять их вера. Все религии упадут. Придет день, и все религии исчезнут! Останется лишь одно: Учение Великого Белого Братства.
Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся... Оно распространится по всему миру. О нем напечатают новые книги, и их будут читать повсюду на Земле.
Это будет Огненная Библия Новое Учение придет из России. Она первая очистится.
Белое Братство распространится по России и начнет свое шествие по миру».
(Ванга).
«Мадонна, взяв бразды правления,
Войдет в сердца тартарцев, окружив Любовью свои владенья,
и расцветут Искусства и Науки,
и породит Мадонна гениев великих.
За двойкой трижды ничего не повторится.
И в царстве росичей замена совершится:
Явится Дева и за собою поведет народ...
Придет прекрасная Мадонна на царство
Рус, Цветами путь усыпав свой...»
(Нострадамус).
«И Явилось на Небе великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце; под ногами Её Луна,
и на Главе Её венец из двенадцати звёзд. ...
И другое знамение явилось на Небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим ... Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать Жену, которая родила Младенца мужеского пола. И даны были Жене два крыла большого орла, чтобы Она летела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед Жены воду, как реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.
И рассвирепел дракон на Жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от Семени Её...»
(Откровение, 12).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/23/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-2/
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«...Россия вновь станет великой империей, прежде всего, империей Духа и не только сохранится, но и станет господарем всего мира. Все апостолы на месте не сидят, они спустились на Землю, ибо пришло время Святого Духа...»
«Христос в белых одеждах опять придет на Землю. Близок час, когда избранные сердцем почувствуют возвращение Христа».
«Человечеству уготовано еще много катаклизмов и бурных событий. Изменится и сознание людей.
Грядут тяжкие времена, людей будет разделять их вера. Все религии упадут. Придет день, и все религии исчезнут! Останется лишь одно: Учение Великого Белого Братства.
Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся... Оно распространится по всему миру. О нем напечатают новые книги, и их будут читать повсюду на Земле.
Это будет Огненная Библия Новое Учение придет из России. Она первая очистится.
Белое Братство распространится по России и начнет свое шествие по миру».
(Ванга).
«Мадонна, взяв бразды правления,
Войдет в сердца тартарцев, окружив Любовью свои владенья,
и расцветут Искусства и Науки,
и породит Мадонна гениев великих.
За двойкой трижды ничего не повторится.
И в царстве росичей замена совершится:
Явится Дева и за собою поведет народ...
Придет прекрасная Мадонна на царство
Рус, Цветами путь усыпав свой...»
(Нострадамус).
«И Явилось на Небе великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце; под ногами Её Луна,
и на Главе Её венец из двенадцати звёзд. ...
И другое знамение явилось на Небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим ... Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать Жену, которая родила Младенца мужеского пола. И даны были Жене два крыла большого орла, чтобы Она летела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед Жены воду, как реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.
И рассвирепел дракон на Жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от Семени Её...»
(Откровение, 12).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/23/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-2/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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