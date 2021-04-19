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CDL84 - Nous sommes les enfants du mensonge - Jean-Jacques Crevecoeur
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121 views • April 19, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 19 avril 2021
https://fulllifechannel.com/v/330?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette conversation du lundi, j'aborde la question fondamentale du mensonge qui gangrène toutes les dimensions de notre vie en société. Je m'attarde surtout sur les mensonges qui ont toujours entouré la pseudo-théorie vaccinale, depuis son invention, à la fin du dix-huitième siècle. Malgré les milliers d'opposants à cette pratique barbare, malgré les millions de morts provoqués (directement ou indirectement) par la généralisation de plus en plus envahissante de la vaccination, ce mythe reste encore très solidement ancré dans l'esprit tant du public que du monde médical.
En cette période de crise où on nous présente une injection de matériel génétiquement modifié comme LE vaccin qui nous sauvera tous, il est urgent de s'informer sur les conséquences potentiellement apocalyptiques de cette expérimentation humaine à l'échelle de la planète (à l'insu des personnes utilisées comme cobayes). C'est là où l'acte de s'informer et de se former devient un acte de résistance face à la tyrannie qui tente de s'imposer dans nos vies. Seule la connaissance et la vérité peuvent faire des nous des êtres humaines libres, incorruptibles et non manipulables…
Quelques références pratiques :
— pour visionner l'interview du docteur Sherri Tenpenny (avec sous-titres FR), cliquez sur ce lien : https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Dr.-Sherri-Tenpenny-(Extrait)-sur-les-Vaccins-ARN-VOSTFR:f
— pour visionner l'exposé du docteur Tadeusz Nawrocki, cliquez sur ce lien : https://links.learnymail.fr/c/i5_/jjxU/cBq3iKrAvbJRRewp1o71Ea/cE1/I2ka/F/c18080ef
— pour ceux qui lisent l'anglais, voici le livre d'Eleanor McBean, "The poisoned needle" en pdf (220 pages) :
https://spingolaspeaks.net/wp-content/uploads/2018/08/the-poisoned-needle.pdf
— pour ceux qui lisent l'anglais, voici le livre d'Alfred Wallace :
https://archive.org/details/b2136140x_201805/mode/2up
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://fulllifechannel.com/v/330?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette conversation du lundi, j'aborde la question fondamentale du mensonge qui gangrène toutes les dimensions de notre vie en société. Je m'attarde surtout sur les mensonges qui ont toujours entouré la pseudo-théorie vaccinale, depuis son invention, à la fin du dix-huitième siècle. Malgré les milliers d'opposants à cette pratique barbare, malgré les millions de morts provoqués (directement ou indirectement) par la généralisation de plus en plus envahissante de la vaccination, ce mythe reste encore très solidement ancré dans l'esprit tant du public que du monde médical.
En cette période de crise où on nous présente une injection de matériel génétiquement modifié comme LE vaccin qui nous sauvera tous, il est urgent de s'informer sur les conséquences potentiellement apocalyptiques de cette expérimentation humaine à l'échelle de la planète (à l'insu des personnes utilisées comme cobayes). C'est là où l'acte de s'informer et de se former devient un acte de résistance face à la tyrannie qui tente de s'imposer dans nos vies. Seule la connaissance et la vérité peuvent faire des nous des êtres humaines libres, incorruptibles et non manipulables…
Quelques références pratiques :
— pour visionner l'interview du docteur Sherri Tenpenny (avec sous-titres FR), cliquez sur ce lien : https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Dr.-Sherri-Tenpenny-(Extrait)-sur-les-Vaccins-ARN-VOSTFR:f
— pour visionner l'exposé du docteur Tadeusz Nawrocki, cliquez sur ce lien : https://links.learnymail.fr/c/i5_/jjxU/cBq3iKrAvbJRRewp1o71Ea/cE1/I2ka/F/c18080ef
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https://spingolaspeaks.net/wp-content/uploads/2018/08/the-poisoned-needle.pdf
— pour ceux qui lisent l'anglais, voici le livre d'Alfred Wallace :
https://archive.org/details/b2136140x_201805/mode/2up
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