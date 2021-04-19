BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

CDL84 - Nous sommes les enfants du mensonge - Jean-Jacques Crevecoeur
luciole
luciole
1084 followers
Follow
1
Share
Report
121 views • April 19, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 19 avril 2021
https://fulllifechannel.com/v/330?channelName=JeanJacquesCrevecoeur

Dans cette conversation du lundi, j'aborde la question fondamentale du mensonge qui gangrène toutes les dimensions de notre vie en société. Je m'attarde surtout sur les mensonges qui ont toujours entouré la pseudo-théorie vaccinale, depuis son invention, à la fin du dix-huitième siècle. Malgré les milliers d'opposants à cette pratique barbare, malgré les millions de morts provoqués (directement ou indirectement) par la généralisation de plus en plus envahissante de la vaccination, ce mythe reste encore très solidement ancré dans l'esprit tant du public que du monde médical.

En cette période de crise où on nous présente une injection de matériel génétiquement modifié comme LE vaccin qui nous sauvera tous, il est urgent de s'informer sur les conséquences potentiellement apocalyptiques de cette expérimentation humaine à l'échelle de la planète (à l'insu des personnes utilisées comme cobayes). C'est là où l'acte de s'informer et de se former devient un acte de résistance face à la tyrannie qui tente de s'imposer dans nos vies. Seule la connaissance et la vérité peuvent faire des nous des êtres humaines libres, incorruptibles et non manipulables…

Quelques références pratiques :

— pour visionner l'interview du docteur Sherri Tenpenny (avec sous-titres FR), cliquez sur ce lien : https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Dr.-Sherri-Tenpenny-(Extrait)-sur-les-Vaccins-ARN-VOSTFR:f
— pour visionner l'exposé du docteur Tadeusz Nawrocki, cliquez sur ce lien : https://links.learnymail.fr/c/i5_/jjxU/cBq3iKrAvbJRRewp1o71Ea/cE1/I2ka/F/c18080ef
— pour ceux qui lisent l'anglais, voici le livre d'Eleanor McBean, "The poisoned needle" en pdf (220 pages) :
https://spingolaspeaks.net/wp-content/uploads/2018/08/the-poisoned-needle.pdf
— pour ceux qui lisent l'anglais, voici le livre d'Alfred Wallace :
https://archive.org/details/b2136140x_201805/mode/2up
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Keywords
testsdictaturevaccinnomcovidmensongesdesobeissance civilesolidaritesupercheriedroiteveillibertesemergencesolidarita
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

Lance D Johnson
The Age of Incompetence: We&#8217;re Now Living Through a Collapse of Reason

The Age of Incompetence: We’re Now Living Through a Collapse of Reason

Mike Adams
Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Lance D Johnson
Trump Dismisses Reports of Chinese and Russian Support for Iran Despite U.S. Intelligence Findings

Trump Dismisses Reports of Chinese and Russian Support for Iran Despite U.S. Intelligence Findings

Belle Carter
Federal Judge Blocks President Trump&#8217;s Ad Blitz with Temporary Restraining Order

Federal Judge Blocks President Trump’s Ad Blitz with Temporary Restraining Order

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy