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🌜🛸🚀📡 Nave menor afasta-se da gigantesca e desce para o lado oculto da Lua 🌜
Professor Padilla
Professor Padilla
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53 views • May 22, 2021
🌜🛸🚀📡 Nave menor afasta-se da gigantesca e desce para o lado oculto da Lua:
https://www.instagram.com/p/CPKcMrVgLVq/
https://fb.watch/5Ekqri1Md1/
https://rumble.com/vhfnrv-nave-menor-afasta-se-da-gigantesca-e-desce-para-o-lado-oculto-da-lua.html
🌜
Este vídeo será compreendido escutando um dos áudios com 32'42" ou 37'34" em:
https://t.me/Prof_Padilla/54 e
https://t.me/Prof_Padilla/55
Sobre "saber TUDO(?) o que está acontecendo?"
Links citados ou complementares aos áudios, além da ✍️ https://bit.ly/espiral-silencio
👇
Qual é o nosso papel na libertação humana?
⁉️
Canal do Telegram:
🤔
Verdade
Verdadeiramente
Verdadeira
⭐️
https://t.me/Prof_Padilla/21
☝️
1️⃣
A arma biológica do globalismo na 5GW, a Guerra de 5ª Geração:
📺 https://bit.ly/nom-f
2️⃣
Tudo que preciso saber na 5GW para não ser um PaTrioteta🤡 isto é, pateta-idiota manipulado:
✍️ https://bit.ly/5guerra
3️⃣
Intervenção de 5ª geração:
✍️ https://bit.ly/5gint
4️⃣
Globalismo: entenda, de uma vez por todas, quem é o nosso inimigo:
✍️ https://bit.ly/nova-ordem
Plano e ações do globalismo contra o nacionalismo:
📺 https://bit.ly/nom-rs
5️⃣
Como o humor preconceituoso é usado na 5GW:
✍️ https://bit.ly/humorismo
6️⃣
Tudo o que precisas saber para evitar enfermidades e conquistar jovialidade, prazer e qualidade de vida, mas é...
Bilionariamente escondido pelo Mecanismo, criado e mantido por algumas...
Pessoas absurdamente ricas e influentes, viciadas na sensação de poder experimentada ao controlarem você e tudo mais:
✍️ https://bit.ly/saude-cuidados
7️⃣
Não estamos sozinhos nessa guerra! Temos aliados poderosos:
✍️ https://bit.ly/d-limite
Fórmula da Apometria explica milagres como os de Jesus e porque os maus estão apavorados temendo formarmos o Campo Mórfico:
✍️ https://bit.ly/pad-apometria
8️⃣
Aprenda a vencer o estado de torpor pré pânico e ser quem realmente tu és:
✍️ https://t.me/Prof_Padilla/11
9️⃣
Drogadição, o 1º mega plano do globalismo procurando deter a Onda de Conscientização da Legião do bem, a geração indigo e cristal 💜✡️✝️☯️
✍️ https://t.me/Prof_Padilla/20
🔟
ComunaVirus 🦠 era o Plano B. Como a Inteligência 🇧🇷🇺🇸 deteve o Plano A? Sente-se e escore o queixo para examinar a mega compilação iniciada em 5/2/2020 sobre a maior conspiração da história da galáxia https://bit.ly/viengodo
Keywords
aliensufoovnidisco voadordata limitealienigenanave
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