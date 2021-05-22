🌜🛸🚀📡 Nave menor afasta-se da gigantesca e desce para o lado oculto da Lua 🌜

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Este vídeo será compreendido escutando um dos áudios com 32'42" ou 37'34" em:

https://t.me/Prof_Padilla/54 e

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Sobre "saber TUDO(?) o que está acontecendo?"

Links citados ou complementares aos áudios, além da ✍️

👇

Qual é o nosso papel na libertação humana?

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☝️

1️⃣

A arma biológica do globalismo na 5GW, a Guerra de 5ª Geração:

📺 https://bit.ly/nom-f

2️⃣

Tudo que preciso saber na 5GW para não ser um PaTrioteta🤡 isto é, pateta-idiota manipulado:

✍️

3️⃣

Intervenção de 5ª geração:

✍️

4️⃣

Globalismo: entenda, de uma vez por todas, quem é o nosso inimigo:

✍️

Plano e ações do globalismo contra o nacionalismo:

📺 https://bit.ly/nom-rs

5️⃣

Como o humor preconceituoso é usado na 5GW:

✍️

6️⃣

Tudo o que precisas saber para evitar enfermidades e conquistar jovialidade, prazer e qualidade de vida, mas é...

Bilionariamente escondido pelo Mecanismo, criado e mantido por algumas...

Pessoas absurdamente ricas e influentes, viciadas na sensação de poder experimentada ao controlarem você e tudo mais:

✍️

7️⃣

Não estamos sozinhos nessa guerra! Temos aliados poderosos:

✍️

Fórmula da Apometria explica milagres como os de Jesus e porque os maus estão apavorados temendo formarmos o Campo Mórfico:

✍️

8️⃣

Aprenda a vencer o estado de torpor pré pânico e ser quem realmente tu és:

✍️ https://t.me/Prof_Padilla/11

9️⃣

Drogadição, o 1º mega plano do globalismo procurando deter a Onda de Conscientização da Legião do bem, a geração indigo e cristal 💜✡️✝️☯️

✍️ https://t.me/Prof_Padilla/20

🔟

ComunaVirus 🦠 era o Plano B. Como a Inteligência 🇧🇷🇺🇸 deteve o Plano A? Sente-se e escore o queixo para examinar a mega compilação iniciada em 5/2/2020 sobre a maior conspiração da história da galáxia 🌜🛸🚀📡 Nave menor afasta-se da gigantesca e desce para o lado oculto da Lua:Este vídeo será compreendido escutando um dos áudios com 32'42" ou 37'34" em:https://t.me/Prof_Padilla/54 ehttps://t.me/Prof_Padilla/55Sobre "saber TUDO(?) o que está acontecendo?"Links citados ou complementares aos áudios, além da ✍️ https://bit.ly/espiral-silencio Qual é o nosso papel na libertação humana?⁉️Canal do Telegram:VerdadeVerdadeiramenteVerdadeira⭐️https://t.me/Prof_Padilla/21☝️1️⃣A arma biológica do globalismo na 5GW, a Guerra de 5ª Geração:2️⃣Tudo que preciso saber na 5GW para não ser um PaTrioteta🤡 isto é, pateta-idiota manipulado:✍️ https://bit.ly/5guerra 3️⃣Intervenção de 5ª geração:✍️ https://bit.ly/5gint 4️⃣Globalismo: entenda, de uma vez por todas, quem é o nosso inimigo:✍️ https://bit.ly/nova-ordem Plano e ações do globalismo contra o nacionalismo:5️⃣Como o humor preconceituoso é usado na 5GW:✍️ https://bit.ly/humorismo 6️⃣Tudo o que precisas saber para evitar enfermidades e conquistar jovialidade, prazer e qualidade de vida, mas é...Bilionariamente escondido pelo Mecanismo, criado e mantido por algumas...Pessoas absurdamente ricas e influentes, viciadas na sensação de poder experimentada ao controlarem você e tudo mais:✍️ https://bit.ly/saude-cuidados 7️⃣Não estamos sozinhos nessa guerra! Temos aliados poderosos:✍️ https://bit.ly/d-limite Fórmula da Apometria explica milagres como os de Jesus e porque os maus estão apavorados temendo formarmos o Campo Mórfico:✍️ https://bit.ly/pad-apometria 8️⃣Aprenda a vencer o estado de torpor pré pânico e ser quem realmente tu és:✍️ https://t.me/Prof_Padilla/119️⃣Drogadição, o 1º mega plano do globalismo procurando deter a Onda de Conscientização da Legião do bem, a geração indigo e cristal 💜✡️✝️☯️✍️ https://t.me/Prof_Padilla/20ComunaVirus 🦠 era o Plano B. Como a Inteligência 🇧🇷🇺🇸 deteve o Plano A? Sente-se e escore o queixo para examinar a mega compilação iniciada em 5/2/2020 sobre a maior conspiração da história da galáxia https://bit.ly/viengodo Keywords aliensufoovnidisco voadordata limitealienigenanave

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