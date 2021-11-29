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DAVID ICKE | ΒΓΑΖΕΙ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ | ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
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668 views • November 29, 2021
Οπως πάντα, κορυφαίος ο ανδρας
πρέπει επιτέλους να σηκωθούμε από τα γόνατα
ή από τα 4 που στηθήκαμε και να σταθούμε όρθιοι.
Παρατηρήσατε οτι στην Αγγλία - που είναι η πρώτη στις διαδηλώσεις -
δεν έγιναν ξεσηκωμοί τον τελευταίο καιρό όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη?
Δεν ειναι επειδή γονατίζουν εκεί, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν τους την πέφτει με τέτοιες αγριότητες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ο μητσοτάκης σ'εμάς, και λοιποί...
Επειδή ο Άικ και πολλοί άλλοι βρίσκουν ευήκοον ους στον κόσμο με αποτέλεσμα να αφυπνίζονται και να ξεσηκώνονται οι μάζες, αναγκάζοντας τους αχρείους να μαζεύονται, έστω και προσωρινά...
ΠΗΓΗ: https://www.bitchute.com/video/GHc2Gt6h2tnZ/
πρέπει επιτέλους να σηκωθούμε από τα γόνατα
ή από τα 4 που στηθήκαμε και να σταθούμε όρθιοι.
Παρατηρήσατε οτι στην Αγγλία - που είναι η πρώτη στις διαδηλώσεις -
δεν έγιναν ξεσηκωμοί τον τελευταίο καιρό όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη?
Δεν ειναι επειδή γονατίζουν εκεί, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν τους την πέφτει με τέτοιες αγριότητες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ο μητσοτάκης σ'εμάς, και λοιποί...
Επειδή ο Άικ και πολλοί άλλοι βρίσκουν ευήκοον ους στον κόσμο με αποτέλεσμα να αφυπνίζονται και να ξεσηκώνονται οι μάζες, αναγκάζοντας τους αχρείους να μαζεύονται, έστω και προσωρινά...
ΠΗΓΗ: https://www.bitchute.com/video/GHc2Gt6h2tnZ/
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