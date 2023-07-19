Affidavit-Sammlung Gestartet! - Eidesstattliche Erklärungen 1 (Stop 007).mp4'

5.193 Aufrufe Live übertragen am 18.11.2018 Workshops zur Verbrechensbekämpfung(INHALT MIT ZEITPUNKTEN UNTEN) Dr. Katherine Horton erläutert den Start der internationalen Sammlung von eidesstattlichen Erklärungen von Opfern für eine globale Erhebung über Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die an Opfern begangen werden. Die Erhebungsdokumente einschließlich der Erläuterungen, die die Einzelheiten der Erhebung erläutern und eine schrittweise Anleitung zum Ausfüllen enthalten, finden Sie hier:





1) Dr. Horton's Website (DOWN LEIDER NUR NOCH AUF DER WAYBACK MACHINE VERFÜGBAR!)

https://stop007.org/





2) Website des gemeinsamen Untersuchungsteams:

https://web.archive.org/web/20200311050621/https://jointinvestigation.org/about/





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INHALT

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SPRINGEN SIE ZU 31:17, UM ZU ERFAHREN, WIE SIE DIE EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG AUSFÜLLEN!









0:00 **** EINFÜHRUNG ****





1:28 Wo Sie die Dokumente und die OpenOffice-Software finden





6:37 ÄNDERUNGEN DES AFFIDAVIT-TEMPLATES (neue FINALE Version vom 17. November 2018, alte veraltete Version vom 21. Juli 2018)





7:44 Was hat sich zwischen den Vorlagenversionen geändert und warum?





17:57 Verfassen Ihrer PRIVATEN Täterliste und Sterbeerklärung als Versicherungsmaßnahmen





28:28 ÜBERTRAGUNG IHRER DATEN VON DER ALTEN AUF DIE NEUE VORLAGE (nur notwendig, wenn Sie die Vorlage VOR dem 17. November 2018 heruntergeladen haben)









31:17 **** WIE FÜLLT MAN DIE VORLAGE FÜR DIE EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG AUS?





32:09 Gegenprobe des Autors





34:05 Abschnitt 1 - Targeting im Allgemeinen





44:49 Abschnitt 2 - Klassische Kriminalität





48:20 Wie füllt man die zentrale Tick-Box-Umfrage aus?





51:40 Beweisspalte & Was als Beweismittel zählt





1:04:02 Abschnitt 71 - Auflistung Ihrer eigenen wichtigen Themen





1:10:19 Abschnitt 72 - Drohungen und Vergeltungsmaßnahmen für das Schreiben der eidesstattlichen Erklärung





1:12:29 Abschnitt 73 - Kriegshandlungen





1:12:53 Abschnitte 74-76 - Menschenrechtsverletzungen





1:16:43 Abschnitte 78-79 - Verweigerung von Hilfe & Selbsthilfe





1:17:30 Abschnitt 80 - Kosten





1:20:40 Abschnitte 81-82 - Körperschemata





1:23:08 Abschnitt 83 - Täterliste





1:26:16 Erklärung der Wahrheit & Unterschriftsbezeugung









1:29:31 **** DIE ERKLÄRUNGEN ****





1:36:06 Überblick





1:37:51 Kurzanleitung zum Ausfüllen der eidesstattlichen Erklärung





1:38:10 Über die Umfrage





1:42:22 Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausfüllen der Vorlage für die eidesstattliche Erklärung





1:48:20 Körperdiagramme - mit OpenOffice Zeichenwerkzeugen





1:49:24 Täterliste - Beispiele für die Benennung von Personen





1:54:33 Konvertierung der eidesstattlichen Erklärung in PDF





1:56:17 Eidesstattliche Erklärung, Bezeugen des Eides & Scannen der Seite in PDF





1:58:40 Gegenprobe des Kapitäns





2:05:08 Senden Ihrer eidesstattlichen Erklärung das Joint Investigation Team





2:09:06 Wie Ihre eidesstattliche Erklärung bearbeitet wird





21:12:33 Erkennen der eigenen anonymisierten eidesstattlichen Erklärung









2:14:18 **** ZUSAMMENFASSUNG DES DURCHLAUFS ****





2:17:29 Wie Ihre eidesstattliche Erklärung verwendet wird





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