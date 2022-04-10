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Kvällens Galenskap 220410
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50 views • April 10, 2022
1. Anna-Lena Löfgren - Lyckliga Gatan (1967)
https://www.youtube.com/watch?v=70k2lHsBMKo
2. Nya Zeelands högsta domstol slog i fredags fast att premiärminister Jacinda Arderns vaccinkrav för polis- och försvarsanställda representerar en ”grov kränkning av mänskliga rättigheter”. Detta innebär att polis och militär personal inte längre kan avskedas om de vägrar vaccination. Beslutet väntas även påverka andra branscher där liknande krav införts.
https://samnytt.se/domstol-upphaver-vaccinationskrav/
3. Tack vare informationsspridning om den invandrarrelaterade brottsligheten i landet lyckas de flesta ukrainare undvika att ta sig till Sverige. Svenska kyrkan kan inte fylla sina bussar från Warszawa och svenska myndigheter är inte på plats alls, rapporterar Sveriges Radio.
https://www.friatider.se/svenska-kyrkan-far-inte-med-sig-ukrainare-till-sverige-mycket-valdtakter
4. Lagstiftare i Tyskland avvisade ett förslag om obligatorisk covid-19-vaccination för medborgare i åldern från 60 år och äldre. Förslaget fick dock stöd av förbundskansler Olaf Scholz och hälsominister Karl Lauterbach, skriver Epoch Times.
https://www.vaken.se/obligatorisk-covid-19-vaccination-stoppas-av-tyska-lagstiftare/
5. Det är tack vare Zelenskys beslutsamma ledarskap och det ukrainska folkets oövervinnliga hjältemod som Putins ohyggliga mål har stoppats. Jag klargjorde idag att Storbritannien outtröttligt står med dem i den fortsatta kampen, fortsatte Johnson, som lovade att öka den militära och ekonomiska hjälpen till Ukraina.
https://nyheteridag.se/har-besoker-boris-johnson-krigets-kyiv/
6. När miljövänstern lyckats stänga ner många reaktorer i förtid och kärnkraften ansågs vara politiskt död både i Sverige och Europa, då förändras världen dramatiskt. Nu är stödet för kärnkraft rekordhögt bland svenskarna.
https://samtiden.nu/2022/04/rekordhogt-stod-for-karnkraft/
7. Den franske före detta spionchefen och ambassadören Pierre Brochand säger till tidningen Le Figaro att massinvandringen är det allvarligaste hotet mot freden i det franska civilsamhället. Han förordar att man ”tvärvänder 180 grader” för att rädda Frankrike från ”en mycket mörk framtid” och att ansvaret faller tungt på de som har möjlighet att vända utvecklingen om de inte gör det.
https://www.nyatider.nu/fd-spionchef-massinvandringen-ar-det-storsta-hotet/
Du kan köpa melatoninkapslar från mig. Varje kapsel innehåller 12mg samt 400mg magnesiumcitrat och 200mg askorbinsyra. Priset är 2kr styck exklusive porto. Minimum beställning är 50 kapslar. Mitt mail är: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=70k2lHsBMKo
2. Nya Zeelands högsta domstol slog i fredags fast att premiärminister Jacinda Arderns vaccinkrav för polis- och försvarsanställda representerar en ”grov kränkning av mänskliga rättigheter”. Detta innebär att polis och militär personal inte längre kan avskedas om de vägrar vaccination. Beslutet väntas även påverka andra branscher där liknande krav införts.
https://samnytt.se/domstol-upphaver-vaccinationskrav/
3. Tack vare informationsspridning om den invandrarrelaterade brottsligheten i landet lyckas de flesta ukrainare undvika att ta sig till Sverige. Svenska kyrkan kan inte fylla sina bussar från Warszawa och svenska myndigheter är inte på plats alls, rapporterar Sveriges Radio.
https://www.friatider.se/svenska-kyrkan-far-inte-med-sig-ukrainare-till-sverige-mycket-valdtakter
4. Lagstiftare i Tyskland avvisade ett förslag om obligatorisk covid-19-vaccination för medborgare i åldern från 60 år och äldre. Förslaget fick dock stöd av förbundskansler Olaf Scholz och hälsominister Karl Lauterbach, skriver Epoch Times.
https://www.vaken.se/obligatorisk-covid-19-vaccination-stoppas-av-tyska-lagstiftare/
5. Det är tack vare Zelenskys beslutsamma ledarskap och det ukrainska folkets oövervinnliga hjältemod som Putins ohyggliga mål har stoppats. Jag klargjorde idag att Storbritannien outtröttligt står med dem i den fortsatta kampen, fortsatte Johnson, som lovade att öka den militära och ekonomiska hjälpen till Ukraina.
https://nyheteridag.se/har-besoker-boris-johnson-krigets-kyiv/
6. När miljövänstern lyckats stänga ner många reaktorer i förtid och kärnkraften ansågs vara politiskt död både i Sverige och Europa, då förändras världen dramatiskt. Nu är stödet för kärnkraft rekordhögt bland svenskarna.
https://samtiden.nu/2022/04/rekordhogt-stod-for-karnkraft/
7. Den franske före detta spionchefen och ambassadören Pierre Brochand säger till tidningen Le Figaro att massinvandringen är det allvarligaste hotet mot freden i det franska civilsamhället. Han förordar att man ”tvärvänder 180 grader” för att rädda Frankrike från ”en mycket mörk framtid” och att ansvaret faller tungt på de som har möjlighet att vända utvecklingen om de inte gör det.
https://www.nyatider.nu/fd-spionchef-massinvandringen-ar-det-storsta-hotet/
Du kan köpa melatoninkapslar från mig. Varje kapsel innehåller 12mg samt 400mg magnesiumcitrat och 200mg askorbinsyra. Priset är 2kr styck exklusive porto. Minimum beställning är 50 kapslar. Mitt mail är: [email protected]
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