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MODERNA & PFIZER COVID INJECTS = NOTHING BIOLOGICAL ! CARBON, NANOTECH; THULIUM (DR. DANIEL NAGASE)
Alex Hammer
Alex Hammer
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489 views • June 04, 2022
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(world orders review)
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Carbon Nanotech & Thulium in Moderna / Pfizer Covid Injections ( shows no' elements of life' )
'Nothing Biological' (Dr. Daniel Nagase) https://www.bitchute.com/video/4XPkbgdRKbVD/ [SHARE]
================
https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
================
Western Standard: Transcript: Dr. Nagase Reviews

Images from Covid vaccines, 18 April 2022 ( ...shows no 'elements of life' )

https://rumble.com/v11go0d-watch-dr.-nagase-reviews-images-from-covid-vaccines-
shows-no-elements-of-li.html
================
RELATED: EVIDENCE of NON-BIOLOGIC BATCHES (So, How Bad is My Batch?)
https://www.bitchute.com/video/cF5B7bJ4qpFn/

TETRAVAC de Sanofi Pasteur (FRANCE) [May 2022]
MICROSCOPE = GRAPHENE & NANO-TECH?
https://www.bitchute.com/video/0Olqj4MEXc6c/

#CO-VAXXX TIDAL-WAVE #WORLDWIDE GENOCIDE #GRAPHENE CONSPIRACY
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/G4FzDUsvYyAk/

GRAPHENE & WEIRD STRUCTURES In Multiple COV-ID + Calendar 'Vaccines'
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/1GjDzambWLnj/

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECT
(SPECIAL REPORT) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

COV-ID INJECT / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]
(LIFE of the BLOOD) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/

GRAPHENE In COV-ID INJECTS (+) (Prof. Luis Marcelo)
https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/

Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET
https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/

(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECT, NANO Nets; EMF / 5G
https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/

WHY is GRAPHENE in VAXXINES?
https://www.bitchute.com/video/dAy8bHzxm3sb/

(In That Moment) #SELF-ASSEMBLY
[PT. 01] https://www.bitchute.com/video/cKApWz5ZxEjd/
[PT. 02] https://www.bitchute.com/video/9HCZYe7wowO0/

SEVERANCE PACKAGE #That Will Be Your GR6AT R6S6T
(tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/48ZDqyQycB6Y/

GRAPHENE In DENTISTRY ANESTHETIC (Argentina)
https://www.bitchute.com/video/9aUDYp6Bw7iv/

ARGENTINA, GRAPHENE and the COV-ID 'VIRUS' / 'VACCINE' DECEPTION
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/kt93nZANbbGE/

ID of MICROTECH in COV-ID VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/

ARGENTINA COVID 'Vaccine' Research [ANALYSIS & REPORT]
(La QuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/

GRAPHENE & MICRO-TECH 'Confirmed' [ARGENTINA]
Cansino, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca; Sputnik VAX
https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/

ARGENTINE GOV Agency ADMITS 'COVID INJECTS CONTAIN GRAPHENE Oxide'
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/3GLw5c1Q97Di/
Carlos Insaurralde (Argentine Prosecutor) GRAPHENE VACCINES
'They're Killing Us' (It's Official !) https://www.bitchute.com/video/Szjfwn1EWCsO/

SARS-CoV-2 [fake], PCR [fraud], rGO VAXXINES [platform] (Dr. Martín Monteverde)
https://www.bitchute.com/video/qXfRW0JOS0Vx/

Medical Schools... 'will have to 'rethink everything' from now on...' (Dr. Martín Monteverde)
https://www.bitchute.com/video/fEgSwqg8ylIB/
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GRAPHENE https://docdro.id/7DAXqet:

MICRO-STRUCTURES
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network/links/61a4d94eee3e086e3d3a6756/MICROSTRUCTURES-IN-COVID-VACCINES-inorganic-crystals-or-Wireless-Nanosensors-Network.pdf

DNA NANOTECH CRYSTALS
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/358284707_DNA_CRYSTALS_NANOTECHNOLOGY_IN_COVID19_VACCINES/links/61fe5607870587329e938768/DNA-CRYSTALS-NANOTECHNOLOGY-IN-COVID19-VACCINES.pdf
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Covid GRAPHENE Q DOTS (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/

TECHNO PARASITISM
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/

INTRA-BODY NANO-NETWORK (C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/

NANO-TECH & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

GO in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/

"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste (La Quinta Columna)
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/

"MANDATES" and 'your CONSENT'
https://www.bitchute.com/video/U8BHDwn4Ccnx/

PFIZER C19 DARK-FIELD MICROSCOPY (Eng. Subs)
https://www.bitchute.com/video/0WgMeAS6MywK/

Still DON'T GET HOW the so-called 'WAVES' are CREATED?
https://www.bitchute.com/video/GdZFaznNc6bZ/

WHAT IS IN THE VACCINES ?
https://www.bitchute.com/video/CeJdcW5YLJ6j/

"CORONA" (2015) COORDINATE & ROUTING SYSTEM for NANO-NETWORKS
(Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/h8656ZcjJjuc/

GRAPHENE HIDROXIDE IN COVID VAX
(1-2) DR. NOACK https://www.bitchute.com/video/BDoFiZQWw0Tl/
(2-2) LA QUINTA & DR CAMPRA https://www.bitchute.com/video/E4AHd9GY4P4T/
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tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
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