Mr. V (90ή) - ΠΟΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ, ΑΜΕΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΗΝΥΟΥΝ ΤΟ CDC, ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΙΣ ΜΑΖΩΝ

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82 views • April 25, 2021





Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπατήσεως.



Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :



«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»





Α) Ειδήσεις





1) Εισαγωγή κ. Βασιλειάδη (0:59)



2) Περιορισμός πιστών, η επαίσχυντη συνέχεια. Ταύτιση απόψεων κυβερνήσεως και “αρχιεπισκόπου” (02:17)



3) Επιστολή διαμαρτυρίας του πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου και των νυν Μητροπολιτών Κυθήρων Σεραφείμ Στεργιούλη και Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά Παπαχρήστου. Η “έκπληξη” από την Εκκλησία της Κρήτης... (05:42)



4) Η αναφυλαξία στην Ορθοδοξία. Ο ιός σπέρνει “ΘΑΝΑΤΟ” μετά τις 21:00 ! (08:18)



5) Απουσία Ορθόδοξου Λόγου, Πατερικής Γραμματείας και του Ιερού Πηδαλίου... (10:29)



6) Ορθόδοξη πρόταση – προτροπή του κ. Βασιλειάδη περί εορτασμού Αναστάσεως και φίμωτρων εντός Ιερών Ναών (11:20) και (20:14)



7) Το στενό μαρκάρισμα των ελαχίστων αξίων κληρικών από τους “Μητροπολίτες”. Η ντροπή κατά του πολυτέκνου ιερέως στη Λέσβο μας συνεχίζεται... (14:15)



8) Επιστολή του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) κατά των μέτρων… (16:56)



9) ΠΟΙΟΙ και από ΠΟΥ κρατάνε ΜΟΥΓΓΟΥΣ τους “ιεράρχες” μας ;!;!

”Αλίκη”, “Περσεφόνη” και ΣΙΑ ΑΚΟΥΤΕ ;!;! (17:21)



10) Παραδείγματα σθένους και θάρρους Μητροπολιτών και Πατριαρχών κατά των Αυτοκρατόρων από την Εκκλησιαστική ιστορίας μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Όσιος Αυγουστίνος Καντιώτης. (18:32)



11) Πόλεμος προ των πυλών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (21:15)



12) Όταν επίσημο γεύμα μεταξύ ηγετών κρατών συνοδεύεται με χάμπουργκερ και πατάτες... !! Τι προέλευσης κρέατος λέτε να είχαν τα “μπιφτέκια” ;!;! (25:37)



13) Συνέχειας εγκλεισμού μετά τον κοροδοϊό … Ετοιμαστείτε, ΕΡΧΕΤΑΙ !! (28:23)



14) Μετά το κλείσιμο του καναλιού, έρχεται ο κόφτης προβολών !! (30:26)



15) Έξι Αμερικανικά Πανεπιστήμια μηνύουν το CDC ( Υπουργείο Υγείας) για διασπορά ψευδών ειδήσεων, απάτης και τρομοκρατίας πληθυσμών (31:49)



16) Το ψαλίδι του κήπου και η κόμη του κ. V ! (33:50)



17) PCR Τεστ, Self Test και ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ! (34:57)



18) Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ που εναντιώθηκε στο σατανοκίνητο σύστημα (35:50)



19) Οι συνδικαλιστικές ενώσεις και φορείς των δασκάλων τότε και σήμερα... (36:51)



20) Αριστοτελία Πελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος της Ελλάδας (!!) παραδίδει μαθήματα διπλωματίας και συμπαράστασης σε εταίρους και φίλους … (38:40)



21) Απονομή Όσκαρ άνευ φίμωτρων ! (43:56)



22) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ σχόλιο και απόψεις εμβολιασμένων... Στατιστικά στοιχεία περί εμβολίων και εμβολιασμένων… (46:09)



https://odysseiatv.blogspot.com/2021/04/blog-post_557.html

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23) Project Blue Beam και χειραγώγηση μαζών (52:59)



24) Οι τελευταίες ώρες του Χριστού από ιατρική σκοπιά - Μέρος Α'

https://odysseiatv.blogspot.com/2021/04/blog-post_30.html

Οι τελευταίες ώρες του Χριστού από ιατρική σκοπιά - Μέρος Β'





25) ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ! Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΊΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΖΕΙ ! (56:25)



https://www.brighteon.com/dashboard/videos/e41363b9-d872-4412-b24a-59a6d6e9a0ee



26) Ιδιοκτήτης ‘παμπ’ στην Αγγλία πετάει κλωτσηδόν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως διότι υπερασπίστηκε τους εγκλεισμούς ! (59:27)



https://www.brighteon.com/7ae840b2-84b6-4018-9e3b-5605fdeac3a4



27) Πελαργός Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Σ Ε Τήν Κα Θεοτόκο! Σέ Λιτανεία στήν Λευκορωσία ! ! !

(1:04:08)



https://www.brighteon.com/22515092-7f96-43b4-a81a-52c5aa91c673







Β) Ερωτήσεις εκπομπής



1) Τι προβλέπουν οι Εκκλησιαστικοί κανόνες ; Τι συμφωνήθηκε για την Ανάσταση του Κυρίου μας ; (02:18)





Γ) Ευχαριστίες συμπαραστατών – ομοϊδεατών. (1:08:50)





ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (ΣΤΙΣ 00:01) ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ !! Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπατήσεως.Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»Α) Ειδήσεις1) Εισαγωγή κ. Βασιλειάδη (0:59)2) Περιορισμός πιστών, η επαίσχυντη συνέχεια. Ταύτιση απόψεων κυβερνήσεως και “αρχιεπισκόπου” (02:17)3) Επιστολή διαμαρτυρίας του πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου και των νυν Μητροπολιτών Κυθήρων Σεραφείμ Στεργιούλη και Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά Παπαχρήστου. Η “έκπληξη” από την Εκκλησία της Κρήτης... (05:42)4) Η αναφυλαξία στην Ορθοδοξία. Ο ιός σπέρνει “ΘΑΝΑΤΟ” μετά τις 21:00 ! (08:18)5) Απουσία Ορθόδοξου Λόγου, Πατερικής Γραμματείας και του Ιερού Πηδαλίου... (10:29)6) Ορθόδοξη πρόταση – προτροπή του κ. Βασιλειάδη περί εορτασμού Αναστάσεως και φίμωτρων εντός Ιερών Ναών (11:20) και (20:14)7) Το στενό μαρκάρισμα των ελαχίστων αξίων κληρικών από τους “Μητροπολίτες”. Η ντροπή κατά του πολυτέκνου ιερέως στη Λέσβο μας συνεχίζεται... (14:15)8) Επιστολή του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) κατά των μέτρων… (16:56)9) ΠΟΙΟΙ και από ΠΟΥ κρατάνε ΜΟΥΓΓΟΥΣ τους “ιεράρχες” μας ;!;!”Αλίκη”, “Περσεφόνη” και ΣΙΑ ΑΚΟΥΤΕ ;!;! (17:21)10) Παραδείγματα σθένους και θάρρους Μητροπολιτών και Πατριαρχών κατά των Αυτοκρατόρων από την Εκκλησιαστική ιστορίας μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Όσιος Αυγουστίνος Καντιώτης. (18:32)11) Πόλεμος προ των πυλών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (21:15)12) Όταν επίσημο γεύμα μεταξύ ηγετών κρατών συνοδεύεται με χάμπουργκερ και πατάτες... !! Τι προέλευσης κρέατος λέτε να είχαν τα “μπιφτέκια” ;!;! (25:37)13) Συνέχειας εγκλεισμού μετά τον κοροδοϊό … Ετοιμαστείτε, ΕΡΧΕΤΑΙ !! (28:23)14) Μετά το κλείσιμο του καναλιού, έρχεται ο κόφτης προβολών !! (30:26)15) Έξι Αμερικανικά Πανεπιστήμια μηνύουν το CDC ( Υπουργείο Υγείας) για διασπορά ψευδών ειδήσεων, απάτης και τρομοκρατίας πληθυσμών (31:49)16) Το ψαλίδι του κήπου και η κόμη του κ. V ! (33:50)17) PCR Τεστ, Self Test και ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ! (34:57)18) Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ που εναντιώθηκε στο σατανοκίνητο σύστημα (35:50)19) Οι συνδικαλιστικές ενώσεις και φορείς των δασκάλων τότε και σήμερα... (36:51)20) Αριστοτελία Πελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος της Ελλάδας (!!) παραδίδει μαθήματα διπλωματίας και συμπαράστασης σε εταίρους και φίλους … (38:40)21) Απονομή Όσκαρ άνευ φίμωτρων ! (43:56)22) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ σχόλιο και απόψεις εμβολιασμένων... Στατιστικά στοιχεία περί εμβολίων και εμβολιασμένων… (46:09)23) Project Blue Beam και χειραγώγηση μαζών (52:59)24) Οι τελευταίες ώρες του Χριστού από ιατρική σκοπιά - Μέρος Α'Οι τελευταίες ώρες του Χριστού από ιατρική σκοπιά - Μέρος Β' https://odysseiatv.blogspot.com/2021/04/blog-post_88.html (55:38)25) ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ! Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΊΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΖΕΙ ! (56:25)26) Ιδιοκτήτης ‘παμπ’ στην Αγγλία πετάει κλωτσηδόν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως διότι υπερασπίστηκε τους εγκλεισμούς ! (59:27)27) Πελαργός Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Σ Ε Τήν Κα Θεοτόκο! Σέ Λιτανεία στήν Λευκορωσία ! ! !(1:04:08)Β) Ερωτήσεις εκπομπής1) Τι προβλέπουν οι Εκκλησιαστικοί κανόνες ; Τι συμφωνήθηκε για την Ανάσταση του Κυρίου μας ; (02:18)Γ) Ευχαριστίες συμπαραστατών – ομοϊδεατών. (1:08:50)ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (ΣΤΙΣ 00:01) ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ !! Keywords politicsindependent newsalternative newsbroadcastgreecehellashellenismmr vodysseia tvnational guardsmr vasilleiadisspecial news bulletinnews releases

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