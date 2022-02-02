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Как не болеть гриппом и др. ... Простое решение. Витамин С так как здесь описывается. ПРОВЕРЕНО ГОДАМИ множеством народа (здесь youtu.be/kkNtgohQXnI в в др. видео на Ютубе и т.д. можно почитать комменты, отзывы)! Как применяется Витамин С при первых же признаках того, что человек может заболеть (например, переохладился, или чувствуется что простуда пытается проявиться, есть ощущение что возможно заболеть, намёки на это, — вообщем просмотрите подробно видео): — Первые 2 дня — по 2 гр. Витамина С (т.е. 4 таб. по 500 мг) — Следующие 2 дня — по 1 гр. Витамина С (т.е. 2 таб. по 500 мг) — Ещё следующие 3 дня — по 0.5 гр. Витамина С (т.е. 1 таб. по 500 мг). Можно учесть, что Софья Доринская говорит о 2 гр. Витамина С в сутки только потому, что это озвученная будто «макс. доза» по документации, официально утверждённой в РФ. И она просто поэтому не может упомянуть большее количество Витамина С. На самом же деле, такого ограничения нет, например, на западе. А тот известный медик, авторитетный учёный, Нобелевский лауреат, который ещё в середине прошлого столетия открыл этот метод, опробовал его действенность и лично испытывал, — применял до 10 гр. Витамина С в сутки! При том, важно учесть, что фарм-компаниям очень не выгодно чтобы все лечились простыми методами. Поэтому в интернете много попыток и запугиваний, чтобы опорочить такие способы профилактики и оздоровления. Например, насочиняли страшилки, запугивают, чтобы люди не понимали где правда. Можно привести и такой пример, когда информация из таблицы в книге где речь идёт о метаболизме ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ (который ОТЛИЧАЕТСЯ от метаболизма человека в отношении Витамина С, при том в теле человека этот Витамин в отличие от животных не производится), — такая информация была приведена … в качестве «доказательства» якобы против применения Витамина, появились страшилки о «камнях», и т.д. См. здесь https://youtu.be/Zua-fuLJ4jQ разоблачение (ведь, результатом такой «ошибки» некоторые, не разобравшись, запугивают население, вероятно выполняя заказ фармацевтической мафии). И это лишь один пример того, что произходит. Что надо знать правду, различать среди множества дезинформации, предвзятых подтасовок. Единственно, что у Даринской, как у всё-таки представительницы «официальной медицинской школы», своё мнение о применении соды для оздоровление. И здесь можно обратиться к практике и опыту тех, кто применял это успешно, кто победил «неизличимые» болезни и оздоровился, благодаря применению соды. Которая издревле известна в медицине и называлась даже Даром Богов. Витамин С — проверенное в течение множества лет средство.
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