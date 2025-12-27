Segredos Antigos dos Anunnaki Revelados: Deuses da Guerra - Os Refugiados Espaciais por Trás dos Conflitos Infinitos da Terra

Neste episódio emocionante, nos aprofundamos nos mistérios dos Anunnaki e exploramos a história não contada dos antigos deuses da Terra. Não eram divindades, mas refugiados cósmicos escapando da turbulência de um mundo distante? Descubra como esses seres poderosos, reverenciados através das culturas antigas, trouxeram seus próprios conflitos e agendas com eles. De lendas sumérias a mitos egípcios, investigaremos os fascinantes paralelos que sugerem que esses "deuses" podem ter chegado à Terra carregando não apenas conhecimento avançado, mas também uma história de guerra e divisão. Descubra como sua presença pode ter definido o cenário para o ciclo contínuo de conflito da humanidade, deixando uma marca indelével na civilização. Junte-se a nós enquanto revelamos as forças cósmicas por trás das primeiras lutas de poder da Terra e questionamos se sua influência ainda está no nosso mundo moderno.



