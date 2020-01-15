Naukowcy WHO przyznają, że szczepionki nie są badane i okaleczają ludzi.

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5048 views • January 15, 2020





Materiał, który wyciekł do prasy pokazał dobitnie, że:

- Szczepionki generalnie nie są badane, a nawet jeśli się je bada to ze względu na małe grupy badanych wyniki statystyczne są nieistotne.

- Dodawane do szczepień adjuwanty tj rtęć, aluminium, formaldehyd, glin, fosforan glinu, cholesterol, Polisorbat 80, kwasy tłuszczowe, obce gatunkowo białka, a nawet oleje, i ich interakcje nie są również badane mimo, że naukowcy wiedzą o problemach jakie wywołują.

- Rządowe instytucje takie jak amerykańska agencja FDA, dopuszczająca leki do sprzedaży wie, że badania szczepionek są nieistotne i dodatkowo nikt nie bada ich wpływu w długim okresie czasu. Jak podkreślił w nagraniu Dr. David Kaslow na badania szczepionek „potrzeba wielu lat” a takich kosztów nikt nie chce ponosić.

- Mimo wiedzy o toksyczności szczepień i buncie wśród pacjentów oraz lekarzy rządy nie chcą nic zmieniać a jedynie modyfikować programy edukacyjne przyszłych lekarzy jak i instytucjonalnie tłumaczyć, że wszystko jest w najlepszym porządku i badania są wykonywane.

- Naukowcy zamiast produkować bezpieczne szczepionki chcą budować duże bazy danych, aby po fakcie badać statystyki złych odczynów poszczepiennych.



Zapraszamy do zapoznania się z tym nagraniem przedstawiającym jak działa międzynarodowa mafia szczepionkarska.



Więcej: Jak podaliśmy w artykule "Czołowy naukowiec ONZ przyznał podczas „szczytu bezpieczeństwa szczepionek”, że szczepionki zabijają ludzi." 2 grudnia 2019 roku WHO zorganizowało szczyt poświęcony bezpieczeństwu szczepionek.Materiał, który wyciekł do prasy pokazał dobitnie, że:- Szczepionki generalnie nie są badane, a nawet jeśli się je bada to ze względu na małe grupy badanych wyniki statystyczne są nieistotne.- Dodawane do szczepień adjuwanty tj rtęć, aluminium, formaldehyd, glin, fosforan glinu, cholesterol, Polisorbat 80, kwasy tłuszczowe, obce gatunkowo białka, a nawet oleje, i ich interakcje nie są również badane mimo, że naukowcy wiedzą o problemach jakie wywołują.- Rządowe instytucje takie jak amerykańska agencja FDA, dopuszczająca leki do sprzedaży wie, że badania szczepionek są nieistotne i dodatkowo nikt nie bada ich wpływu w długim okresie czasu. Jak podkreślił w nagraniu Dr. David Kaslow na badania szczepionek „potrzeba wielu lat” a takich kosztów nikt nie chce ponosić.- Mimo wiedzy o toksyczności szczepień i buncie wśród pacjentów oraz lekarzy rządy nie chcą nic zmieniać a jedynie modyfikować programy edukacyjne przyszłych lekarzy jak i instytucjonalnie tłumaczyć, że wszystko jest w najlepszym porządku i badania są wykonywane.- Naukowcy zamiast produkować bezpieczne szczepionki chcą budować duże bazy danych, aby po fakcie badać statystyki złych odczynów poszczepiennych.Zapraszamy do zapoznania się z tym nagraniem przedstawiającym jak działa międzynarodowa mafia szczepionkarska.Więcej: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/naukowcy_who_przyznaja ,p177935990 Keywords vaccinewhosmiercszczepieniaautyzmtoksyczneadjuwantyorganizacja zdrowiaprisonplanetpl

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