NWO, 미국 페마캠프(FEMA Camp)와 계엄령 관련, [미] 대통령 명령 법조항들 공개 및, 짐승의 표 선전, 적그리스도채널영상번역 [CRAMV(T.S.)-3,Pt.2]

[2022. 6. 28 재게시]

게시일: 2016. 8. 20.

[*2015.11.2 업로드추가, 3번째 채널 재업]

[Making Note & 해설] http://travelfacebook.tistory.com/3604

안녕하세요. 찰리의 세상만사 블로그의 찰리입니다.

~ 이어서 두번째 파트! 적그리스도 채널의 페마캠프에 관한 영상을 번역한, [미] 대통령 명령 조항 번역소개영상입니다.

시청자분들은 일루미나티 어젠다 관련, 근원지인 항상 미국의 행보에 주목하시고.. 스스로 많은 대비가 있으시길 바랍니다. *[나레이션,전문2- Charlie]*

===추가 노티스===

좀 더 상세한 정보에 근거한 팩트있는 영상작업을 위해 애초 계획은 미국교포등 현지인들이 느끼는 사정까지 참고하여 만들계획으로 기존영상들및 블로그 공지로 정보를 문의했으나, 작업기간 댓글





참여가 아무도 없어.. 기본적 영상번역소개만 작업하여 만들었습니다.