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Pfizer - La plus grande escroquerie mondiale détricotée !
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0 view • January 09, 2022
9 janvier 2022 : https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4/Pfizer-inoculation-Do-More-Harm-Than-Good-doubl%C3%A9e:d
@ExcaliburTraduction : https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4
@ExcaliburTraduction
3 206 abonnés
Voici les preuves implacables, dans une présentation brillante qui démontre, de façon très simple et accessible à tous, à quel point les études de Pfizer sont truquées du début à la fin, avec la complicité des autorités sanitaires, politiques et des médias.
Cet exposé doit devenir viral à l'heure des discussions sur le pass vaccinal. Le monde entier doit connaître la vérité !
Version PDF de la présentation :
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
Vidéo originale sur le site de Canadian Covid Care Alliance :
https://www.canadiancovidcarealliance.org/
Vidéo sur les sportifs :
https://rumble.com/vpnxkr-are-these-side-effects-extremely-rare.html
Article sur les sportifs décédés ou malades suite aux injections :
https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oder-schwerkranker-sportler/
#CCCA #MoreHarmThanGood
Lien vers la chaîne de Motous (doublage) : https://odysee.com/@laurent.scalet:b
@ExcaliburTraduction : https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4
@ExcaliburTraduction
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Voici les preuves implacables, dans une présentation brillante qui démontre, de façon très simple et accessible à tous, à quel point les études de Pfizer sont truquées du début à la fin, avec la complicité des autorités sanitaires, politiques et des médias.
Cet exposé doit devenir viral à l'heure des discussions sur le pass vaccinal. Le monde entier doit connaître la vérité !
Version PDF de la présentation :
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
Vidéo originale sur le site de Canadian Covid Care Alliance :
https://www.canadiancovidcarealliance.org/
Vidéo sur les sportifs :
https://rumble.com/vpnxkr-are-these-side-effects-extremely-rare.html
Article sur les sportifs décédés ou malades suite aux injections :
https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oder-schwerkranker-sportler/
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Lien vers la chaîne de Motous (doublage) : https://odysee.com/@laurent.scalet:b
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