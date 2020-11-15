© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Рак - это не болезнь! Андреас Мориц
Follow
1
Download MP3
Share
Report
196 views • November 15, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет важный для понимания природы рака видеоролик Андреаса Морица "РАК - ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ! А компенсаторный механизм организма!"
Текстовую версию видеоролика смотрите на сайте МедАльтернатива.инфо по ссылке: http://medalternativa.info/cancer-is-not-a-disease
Об авторе:
Андреас Мориц - известный натуропат, исследователь натуральных методов лечения, лектор, автор многочисленных книг. В детстве имел ряд тяжелых заболеваний, но традиционная медицина не смогла ему помочь - его шансы на выживание были близки к нулю. Это побудило его ещё в юные годы заняться изучением диетологии и различных натуральных методов лечения. Не находя удовлетворение в лечении симптомов болезней, Андреас решил посвятить жизнь изучению и лечению первопричин болезней.
Он разработал свою систему оздоровления и омоложения. Его подход имел большой успех - его книги и методики помогли многим людям, которых традиционная медицина объявила неизлечимо больными.
Упоминаемая в видеоролике книга "Cancer is not a disease" (РАК - ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ), была издана на русском языке под названием "Рак не приговор!"
Текстовую версию видеоролика смотрите на сайте МедАльтернатива.инфо по ссылке: http://medalternativa.info/cancer-is-not-a-disease
Об авторе:
Андреас Мориц - известный натуропат, исследователь натуральных методов лечения, лектор, автор многочисленных книг. В детстве имел ряд тяжелых заболеваний, но традиционная медицина не смогла ему помочь - его шансы на выживание были близки к нулю. Это побудило его ещё в юные годы заняться изучением диетологии и различных натуральных методов лечения. Не находя удовлетворение в лечении симптомов болезней, Андреас решил посвятить жизнь изучению и лечению первопричин болезней.
Он разработал свою систему оздоровления и омоложения. Его подход имел большой успех - его книги и методики помогли многим людям, которых традиционная медицина объявила неизлечимо больными.
Упоминаемая в видеоролике книга "Cancer is not a disease" (РАК - ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ), была издана на русском языке под названием "Рак не приговор!"
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.