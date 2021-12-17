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17.12.2021. Что же гады задумали? (Выпуск № 231 часть I (2)).
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13596 views • December 16, 2021
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Письмо слушателя. Люди собственность природы или новых хозяев.
08:37 Пламен Пасков Мировой Правитель Выбран. https://www.youtube.com/watch?v=4KfVcu_6CXo.
16:31 Таксисты берут непривитых. https://vk.com/olgachetverikova?w=wall-49622204_577234.
18:09 Письмо слушателя. МАГАЗИН ДЛЯ НЕПРИВИТЫХ.
19:23 ПРИЗНАНИЕ БЫВШЕГО ИЛЛЮМИНАТА. https://www.brighteon.com/61708e59-8ce3-4db4-ad12-48b3924913cc.
22:00 Письмо слушателя. О маркере Гинбурцг ризнался.
26:05 Вадим Шегалов о том, что спрятали от глаз народа на видном месте. https://www.youtube.com/watch?v=_aGwG3iXOfg.
55:05 Письмо слушателя.
55:19 Письмо слушателя.
55:30 Письмо слушателя.
55:40 Письмо слушателя.
56:08 Письмо слушателя.
01:02:02 Письмо слушателя.
01:05:15 Письмо слушателя.
01:12:47 Письмо слушателя.
01:14:24 Солдаты Христа . Слова о.Олега Скобли. https://www.youtube.com/watch?v=iCZgZIDekkE.
Сегодня мы поговорим о том, что с помощью вакцины изменяется генетический код человека, в следствии чего его можно запатентовать и человек становится чьей-то собственностью. Увидим, как люди пассивно борются с QR-кодами. Послушаем признание бывшего иллюмината, напомним, что вакцина содержит материалы абортированных младенцев. Ответим на разнообразные вопросы слушателей нашего канала.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Письмо слушателя. Люди собственность природы или новых хозяев.
08:37 Пламен Пасков Мировой Правитель Выбран. https://www.youtube.com/watch?v=4KfVcu_6CXo.
16:31 Таксисты берут непривитых. https://vk.com/olgachetverikova?w=wall-49622204_577234.
18:09 Письмо слушателя. МАГАЗИН ДЛЯ НЕПРИВИТЫХ.
19:23 ПРИЗНАНИЕ БЫВШЕГО ИЛЛЮМИНАТА. https://www.brighteon.com/61708e59-8ce3-4db4-ad12-48b3924913cc.
22:00 Письмо слушателя. О маркере Гинбурцг ризнался.
26:05 Вадим Шегалов о том, что спрятали от глаз народа на видном месте. https://www.youtube.com/watch?v=_aGwG3iXOfg.
55:05 Письмо слушателя.
55:19 Письмо слушателя.
55:30 Письмо слушателя.
55:40 Письмо слушателя.
56:08 Письмо слушателя.
01:02:02 Письмо слушателя.
01:05:15 Письмо слушателя.
01:12:47 Письмо слушателя.
01:14:24 Солдаты Христа . Слова о.Олега Скобли. https://www.youtube.com/watch?v=iCZgZIDekkE.
Сегодня мы поговорим о том, что с помощью вакцины изменяется генетический код человека, в следствии чего его можно запатентовать и человек становится чьей-то собственностью. Увидим, как люди пассивно борются с QR-кодами. Послушаем признание бывшего иллюмината, напомним, что вакцина содержит материалы абортированных младенцев. Ответим на разнообразные вопросы слушателей нашего канала.
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