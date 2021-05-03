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03.05.2021. Радость всему миру или будущие указы Антихриста (Выпуск № 200 часть II (1)).
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9930 views • May 01, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:11 Будущие указы антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=QvuYRgMjCyM.
29:30 Как будет ставиться печать антихриста. Старец Нектарий. https://www.youtube.com/watch?v=wyTd0lqJGXY.
37:39 Когда Причастие в суд и осуждение. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=GKJCPwEK8h4.
43:50 Ребенок выжил после аборта! https://www.youtube.com/watch?v=NPJxnC77jKQ.
53:00 ПОСЛЕ КОРОНЫ: ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ 2021. https://www.youtube.com/watch?v=mA0O75NWS8E.
01:03:26 Продолжение ЖЕСТИ | Как в детском саду Ростова ВЫНУЖДАЮТ ИДТИ НА УКОЛ. https://www.youtube.com/watch?v=rOswmbf5MD8.
01:08:10 Отказники вакцинации - учителя, врачи и молодежь. Ну это ведь надо, а.. Ну чиста падонки! https://www.youtube.com/watch?v=6M72i5c7REA.
Сегодня мы на видео-примере увидим какие первые действия предпримет Антихрист, после того как он придет к власти. Послушаем предсказания старца Нектария по поводу печати Антихриста. Посмотрим сюжет о выжившем ребенке после аборта. Также увидим, как происходят праздники в Израиле в условиях пандемии. Опять поговорим о том, что делать если вас принуждают вакцинироваться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:11 Будущие указы антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=QvuYRgMjCyM.
29:30 Как будет ставиться печать антихриста. Старец Нектарий. https://www.youtube.com/watch?v=wyTd0lqJGXY.
37:39 Когда Причастие в суд и осуждение. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=GKJCPwEK8h4.
43:50 Ребенок выжил после аборта! https://www.youtube.com/watch?v=NPJxnC77jKQ.
53:00 ПОСЛЕ КОРОНЫ: ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ 2021. https://www.youtube.com/watch?v=mA0O75NWS8E.
01:03:26 Продолжение ЖЕСТИ | Как в детском саду Ростова ВЫНУЖДАЮТ ИДТИ НА УКОЛ. https://www.youtube.com/watch?v=rOswmbf5MD8.
01:08:10 Отказники вакцинации - учителя, врачи и молодежь. Ну это ведь надо, а.. Ну чиста падонки! https://www.youtube.com/watch?v=6M72i5c7REA.
Сегодня мы на видео-примере увидим какие первые действия предпримет Антихрист, после того как он придет к власти. Послушаем предсказания старца Нектария по поводу печати Антихриста. Посмотрим сюжет о выжившем ребенке после аборта. Также увидим, как происходят праздники в Израиле в условиях пандемии. Опять поговорим о том, что делать если вас принуждают вакцинироваться.
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