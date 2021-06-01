© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Au nom de Dieu - Communiqué Officiel du Renversement de RDW et appel à soutiens
Follow
0
Share
Report
20 views • June 01, 2021
Source : https://youtu.be/9DVHIp01uO8 par Lapin Blanc https://www.youtube.com/channel/UC51gXs8BH6c1rUMu_2riYgA
Le canal Telegram pour envoyer vos soutiens vidéos: https://t.me/joinchat/F1h_QpjYfx4xOTY0
Si vous n'avez pas Telegram, téléchargez l'application ici: https://play.google.com/store/apps/de...
Coordonnées de l’Ambassade de France en Malaisie :
The French Embassy in Malaysia
Level 31 Integra Tower
348, Jln Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
https://my.ambafrance.org/Contacter-l...
Tel : +60320535500
Coordonnées du Ministère des Affaires Étrangères de Malaisie :
The Ministry of Foreign Affairs of Malaysia
Wisma Putra Complex
No. 1, Jalan Wisma Putra
Precinct 2,
Federal Government Administrative Centre
62602 Putrajaya
Malaysia
Tel : 603-8000 8000
Fax : 603-8889 1717/2816
Email : [email protected]
Website : http://www.kln.gov.my
Soyez polis, bien entendu.
Le communiqué de presse numéro 1 du Renversement de Rémy Daillet-Wiedemann (fichier PDF): https://we.tl/t-FrC0FmH2eP
3 cabinets d'avocats internationaux sont saisis de l'affaire. À propos de cette affaire, les coordonnées utiles figurent sur le communiqué de presse, téléchargeable ci-dessus.
L'Arrestation est survenue hier le 29 mai. Aujourd'hui, nous sommes le jour du martyr de Sainte Jeanne d'Arc, alors prenons son exemple, à la suite de Rémy. Ne nous démontons pas, l'ennemi tremble, si ce n'était pas le cas Rémy n'aurait pas été arrêté. Continuons son humble travail, pour la France !
Gardez-la foi, poursuivons le travail pour le Renversement. Dieu nous aidera si nous faisons Sa volonté, et nous serons vainqueurs. Dieu vous bénisse tous
Le canal Telegram pour envoyer vos soutiens vidéos: https://t.me/joinchat/F1h_QpjYfx4xOTY0
Si vous n'avez pas Telegram, téléchargez l'application ici: https://play.google.com/store/apps/de...
Coordonnées de l’Ambassade de France en Malaisie :
The French Embassy in Malaysia
Level 31 Integra Tower
348, Jln Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
https://my.ambafrance.org/Contacter-l...
Tel : +60320535500
Coordonnées du Ministère des Affaires Étrangères de Malaisie :
The Ministry of Foreign Affairs of Malaysia
Wisma Putra Complex
No. 1, Jalan Wisma Putra
Precinct 2,
Federal Government Administrative Centre
62602 Putrajaya
Malaysia
Tel : 603-8000 8000
Fax : 603-8889 1717/2816
Email : [email protected]
Website : http://www.kln.gov.my
Soyez polis, bien entendu.
Le communiqué de presse numéro 1 du Renversement de Rémy Daillet-Wiedemann (fichier PDF): https://we.tl/t-FrC0FmH2eP
3 cabinets d'avocats internationaux sont saisis de l'affaire. À propos de cette affaire, les coordonnées utiles figurent sur le communiqué de presse, téléchargeable ci-dessus.
L'Arrestation est survenue hier le 29 mai. Aujourd'hui, nous sommes le jour du martyr de Sainte Jeanne d'Arc, alors prenons son exemple, à la suite de Rémy. Ne nous démontons pas, l'ennemi tremble, si ce n'était pas le cas Rémy n'aurait pas été arrêté. Continuons son humble travail, pour la France !
Gardez-la foi, poursuivons le travail pour le Renversement. Dieu nous aidera si nous faisons Sa volonté, et nous serons vainqueurs. Dieu vous bénisse tous
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.