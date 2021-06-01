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Au nom de Dieu - Communiqué Officiel du Renversement de RDW et appel à soutiens
LOUP-GRIS
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20 views • June 01, 2021
Source : https://youtu.be/9DVHIp01uO8 par Lapin Blanc https://www.youtube.com/channel/UC51gXs8BH6c1rUMu_2riYgA

Le canal Telegram pour envoyer vos soutiens vidéos: https://t.me/joinchat/F1h_QpjYfx4xOTY0

Si vous n'avez pas Telegram, téléchargez l'application ici: https://play.google.com/store/apps/de...

Coordonnées de l’Ambassade de France en Malaisie :
The French Embassy in Malaysia
Level 31 Integra Tower
348, Jln Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
https://my.ambafrance.org/Contacter-l...
Tel : +60320535500

Coordonnées du Ministère des Affaires Étrangères de Malaisie :
The Ministry of Foreign Affairs of Malaysia
Wisma Putra Complex
No. 1, Jalan Wisma Putra
Precinct 2,
Federal Government Administrative Centre
62602 Putrajaya
Malaysia
Tel : 603-8000 8000
Fax : 603-8889 1717/2816
Email : [email protected]
Website : http://www.kln.gov.my

Soyez polis, bien entendu.

Le communiqué de presse numéro 1 du Renversement de Rémy Daillet-Wiedemann (fichier PDF): https://we.tl/t-FrC0FmH2eP

3 cabinets d'avocats internationaux sont saisis de l'affaire. À propos de cette affaire, les coordonnées utiles figurent sur le communiqué de presse, téléchargeable ci-dessus.

L'Arrestation est survenue hier le 29 mai. Aujourd'hui, nous sommes le jour du martyr de Sainte Jeanne d'Arc, alors prenons son exemple, à la suite de Rémy. Ne nous démontons pas, l'ennemi tremble, si ce n'était pas le cas Rémy n'aurait pas été arrêté. Continuons son humble travail, pour la France !

Gardez-la foi, poursuivons le travail pour le Renversement. Dieu nous aidera si nous faisons Sa volonté, et nous serons vainqueurs. Dieu vous bénisse tous
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bibleqanoncommon lawjusticemacrondictatureuccuniform commercial codeepidemiemedecinesanteplandemiedieubibicabayacarlo brusaloi naturellecreateurdroit maritimeunidroitcanularscamdemiecivilisations anciennessalomonpersonne morale
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