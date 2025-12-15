π. Θ.Ζήσης, " Ο Άγ. Μάρκος Ευγενικός περιγράφει την συμμετοχή του στη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας".

π. Θεόδωρος Ζήσης, " Ἡ συμμετοχή τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στήν ψευδο-σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, ὅπως τήν περιγράφει ὁ ἴδιος". "Ἔκθεση τοῦ Ἁγιωτάτου Μητροπολίτου Ἐφέσου, μέ ποιόν τρόπο δέχθηκε τό ἀξίωμα τῆς ἀρχιερωσύνης, καί δημοσιοποίηση περί τῆς Συνόδου πού ἔγινε στήν Φλωρεντία". Τήν Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες

) συνεπλήρωσε τά δεκατρία (13) μαθήματα γιά τήν ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439), πού ἔκανε μέ βάση τά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου, προσθέτοντας ὅσα λέγει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός σέ δικό του μικρό σχετικό ἔργο. Τό μικρό αὐτό αὐτοβιογραφικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἐπιγράφεται: "Ἔκθεσις τοῦ Ἁγιωτάτου Μητροπολίτου Ἐφέσου, τίνι τρόπῳ ἐδέξατο τό τῆς ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα καί δήλωσις τῆς Συνόδου τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ γενομένης". Τό περιεχόμενο τοῦ ἔργου παρουσίασε ὁ π. Θεόδωρος στίς ἑξῆς ἑνότητες: (1) Ἄφιλοι καί ὑπεροπτικοί οἱ Λατῖνοι. (2) Δέν ἔχουν οὔτε ἱερωσύνη οὔτε μυστήρια. (3) Δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀλήθεια. Καλή καί κακή ἕνωση. (4) Ἀπό τήν ἀθέμιτη προσθήκη τοῦ Filioque στό σχετικό αἱρετικό δόγμα καί ἀπό τήν Φερράρα στήν Φλωρεντία. (5) Οἰκονομίες καί μεσότητες· ἐκβιάζονται ἀκόμη καί μέ τήν πείνα οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἄλλοι πείθονται μέ ἀξιώματα καί χρήματα. (6) Χωριζόμαστε ἀπό τούς Λατινόφρονες, γιά νά μείνουμε ἑνωμένοι μέ τούς Ἁγίους. Κάνοντας ἀναδρομή στό σχετικό μεγάλο ἔργο τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου ἔδειξε ὁ π. Θεόδωρος πόσο ἀντικειμενικά περιγράφουν καί οἱ δύο τά ὅσα συνέβησαν στήν ψευδοσύνοδο καί τό πῶς ἐπαναλαμβάνονται καί σήμερα τά ἴδια, μέ τούς ἰδικούς μας λατινόφρονες οἰκουμενιστές, πού ἑτοιμάζουν καί πάλιν, χωρίς νά διδαχθοῦν, κακή ἕνωση μέ τούς ἀμετανόητους Παπικούς καί τά κακά γεννήματά τους, τούς Προτεστάντες. Ὁ π. Θόδωρος ἔκλεισε τό μάθημα μέ τήν πολύ ἐπίκαιρη ἀγωνιστική καί ὁμολογητική θέση τοῦ Ἁγίου Μάρκου, τοῦ Ἄτλαντα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι αὐτός χωρίσθηκε ἀπό τούς φιλοπαπικούς, δηλαδή ἀποτειχίσθηκε, γιά νά μείνει ἑνωμένος μέ τούς Ἁγίους: " Ἐγώ δέ χωρισθείς αὐτῶν ἔκτοτε καί ἐμαυτῷ σχολάσας, ἵνα τοῖς ἁγίοις μου Πατράσι καί Διδασκάλοις διατελῶ συνημμένος [...]".