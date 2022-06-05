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EX MI6 AGENT TELLS US WHY THE CIA AND MI6 KILLED PRINCES DIANA - SHE WAS TO START A PRO PALESTINE CHARITY CAMPAIGN - THE ESTABLISHMENT ARE BALFOUR ZIONISTS NOT PRO PALESTINE
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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244 views • June 05, 2022

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/

EYE OF THE PHIZER - https://www.brighteon.com/f206f8b4-a022-41a1-99e4-b19de5414c33

UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS  "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/


EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs

MI6 EX AGENT TELLS US WHY THE CIA AND MI6 ASSASSINATED PRINCESS DIANA. UBI IS A NWO TRAP - UNIVERSAL BASIC INCOME - NWO FIGHTBACK! - https://www.bitchute.com/video/dRAgN4ifTiAS/

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e

COMMON SENSE FROM SOPHIE COCORAN IN THE UK - https://www.brighteon.com/f847b4a8-b628-49fe-a0cf-9719ee29a03f

THE SATAN SOCIETY SPONSER DRAG QUEENS/KINGS -https://www.brighteon.com/b1e9fa5f-4f09-46d6-8e92-016b549ec061


 DUTCH POLITICIAN SIMONE KERSEBOOM CALLS OUT THE WHO PLANDEMIC TREATY AND BILL GATES.- https://www.bitchute.com/video/fnGLQb233nbB/


 DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-WEAPON - GIVES YOU AIDS - WANT A SHOT?


https://www.bitchute.com/video/K0g0qRG8VFJR/
 THE LAW OF THE WATER - https://www.brighteon.com/424e5781-5706-4322-ad4f-c7e236fccfb3


 THE CIA FAKED IT! - THE REAL MOON LANDING FOOTAGE - WIKILEAKS https://www.brighteon.com/87d0f230-a909-417d-8005-9a5181ef70fa


 AFRICA SAVES THE WORLD - https://www.bitchute.com/video/RHeTvlQGnko/ SHOOT TO KILL ORDERS ON GATES ROTHSCHILDS AND ROCKEFELLERS , WAR CRIMES BIO WEAPONS AND SUBVERSION -GENOCIDE! RUSSIA HAS THE RECEIPTS AND THE TRUTH - https://www.brighteon.com/e598782a-b08b-4cef-8c6b-f2e8ca8a06b8

MEET PRESIDENT ZELENSKI OF UKRAINE - OMG! - https://www.brighteon.com/a0f342a2-b5eb-4c32-87c5-68200334686b

MONKEYPOX - LAB MADE AND GOF UKRAINIAN TWEEKED! - GERMAN BIOPS https://www.bitchute.com/video/Ket1JUPDbrIw/

YOU HAVE ALL BEEN TRICKED AND TRACKED - WARP SPEED! -https://www.brighteon.com/274501be-cc19-4ef1-9e09-fd4c3f85f549

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