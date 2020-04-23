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ΤΟΣΟ ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΟΥΣ
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43 views • April 23, 2020
Θυμάσαι που σου έχω πει ότι όταν μια αντίδραση φτάσει σε επίπεδο που δεν κρύβεται, την βγάζουν στην επιφάνεια προσπαθώντας να την "περάσουν" όπως θέλουν;
Έχεις παρατηρήσει πώς λειτουργεί ένας θρασύδειλος τρομαγμένος. Πώς ωρύεται ότι θα γίνει αυτό που έχει ανάγκη για να σωθεί όταν του φαίνεται κατά βάθος πώς δεν θα γίνει. Πώς προσπαθεί να σε πείσει μετά με φιλότιμο ή χρήμα ή ψυχολογικό εκβιασμό.
Και πώς του ξεφεύγουν ΛΟΓΙΑ που τον ξεσκεπάζουν!
Εγώ έχω μάθει ότι ΣΚΥΛΙ ΠΟΥ ΓΑΒΓΙΖΕΙ ΔΕ ΔΑΓΚΩΝΕΙ!
Tα άλλα που δεν γαβγίζουν είναι ήδη ξωπίσω τους και το ξέρουν καλά.
Έχεις παρατηρήσει πώς λειτουργεί ένας θρασύδειλος τρομαγμένος. Πώς ωρύεται ότι θα γίνει αυτό που έχει ανάγκη για να σωθεί όταν του φαίνεται κατά βάθος πώς δεν θα γίνει. Πώς προσπαθεί να σε πείσει μετά με φιλότιμο ή χρήμα ή ψυχολογικό εκβιασμό.
Και πώς του ξεφεύγουν ΛΟΓΙΑ που τον ξεσκεπάζουν!
Εγώ έχω μάθει ότι ΣΚΥΛΙ ΠΟΥ ΓΑΒΓΙΖΕΙ ΔΕ ΔΑΓΚΩΝΕΙ!
Tα άλλα που δεν γαβγίζουν είναι ήδη ξωπίσω τους και το ξέρουν καλά.
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