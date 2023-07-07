LIBERTE SUA MENTE

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"Para que a mente possa funcionar natural e harmoniosamente, ela deve ser libertada de todo apego a noções opostas. A mente deve ser libertada da influência do mundo externo. Deixar a mente seguir seu curso sem impedimentos entre os fenômenos. Não a inocência cultivada de uma mente inteligente que quer ser inocente, mas aquele estado de inocência em que não há negação ou aceitação, e em que a mente apenas vê o que é."
- Bruce Lee