© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
IFQ79 - Émission #79 avec Julie Lévesque
Follow
0
Share
Report
41 views • December 17, 2021
16 décembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions79:0
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 79e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Lévesque, journaliste.
Nous parlerons ensemble de la déontologie journalistique, qui semble avoir déserté les tabloïds et les plateaux TV depuis quelques années..
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉SALIM LAÏBI :
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Canal Telegram : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Les articles calomnieux sur moi de la semaine :
Le Blick - 9.12.21
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/punie-pendant-30-jours-facebook-bloque-la-complotiste-chloe-frammery-id17055581.html
Le Temps - 10.12.21 https://www.letemps.ch/suisse/chloe-frammery-privee-facebook-apres-diffusion-fausses-informations
• Déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste 🇨🇭: http://www.mediateur.tamedia.ch/wp-content/images/Declaration_2008_fra.pdf
• Charte de Munich :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich#Respect_de_la_vie_priv%C3%A9e
• Présentation "Les médias, qui les tient en laisse ?"
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ79_Les_medias_qui_les_tient_en_laisse.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ79_Les_medias_qui_les_tient_en_laisse.pdf
• Les médias français, qui possède quoi ?https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
• Mathieu Pigasse "C'est aussi un projet politique, nous utilisons l'éducation et la culture pour changer le monde." https://www.franceculture.fr/economie/matthieu-pigasse-etend-son-empire-culturel
• Financement de la Fondation Gates au journal Le Monde : 4 mias entre 2014 et 2019.
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Le%20Monde#jump-nav-anchor0
• L'Etat 🇨🇵 finance les médias : 76 millions € https://www.acrimed.org/Le-clan-des-milliardaires-accapare-les-aides-a-la
• Xavier Niel & Mathieu Pigasse rachètent AB Production.
https://www.businessinsider.fr/mediawan-rachat-AB-270-millions-Xavier-Niel-Matthieu-Pigasse-Pierre-Antoine-Capton
• La famille Coninx-Supino propriétaire de TX-Group.
https://syndicom.ch/fr/actuel/article/demande-urgente-et-appel-au-conseil-dadministration-de-tx-group-et-a-la-famille-dediteurs-supino-c/
• Hans Heinrich Coninx : https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Heinrich_Coninx
.
• TX-Group :
le site : https://tx.group/fr/marques
les actionnaires : https://www.zonebourse.com/cours/action/TX-GROUP-AG-68736/societe/
la page Wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/TX_Group
son histoire, avec la famille Coninx : https://www.heidi.news/explorations/tamedia-papers/une-famille-a-nourrir
• Daniel Kretinsky a racheté les médias de Axel Springer et Ringier pour 170 millions d'euros. https://bonpourlatete.com/actuel/les-fortunes-de-daniel-kretinsky
• D. Kretinsky rachète une partie du journal Le Monde. https://www.letemps.ch/monde/daniel-kretinsky-milliardaire-tcheque-affole-presse-francaise
• Fondation Aventinus :
le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Aventinus
les principes : https://aventinusfondation.ch/principes/
rachat du journal Le Temps au 1.1.21.
https://www.lematin.ch/story/le-temps-est-rachete-par-la-fondation-aventinus-474246988965
suite sur la video source : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions79:0
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 79e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Lévesque, journaliste.
Nous parlerons ensemble de la déontologie journalistique, qui semble avoir déserté les tabloïds et les plateaux TV depuis quelques années..
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉SALIM LAÏBI :
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Canal Telegram : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Les articles calomnieux sur moi de la semaine :
Le Blick - 9.12.21
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/punie-pendant-30-jours-facebook-bloque-la-complotiste-chloe-frammery-id17055581.html
Le Temps - 10.12.21 https://www.letemps.ch/suisse/chloe-frammery-privee-facebook-apres-diffusion-fausses-informations
• Déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste 🇨🇭: http://www.mediateur.tamedia.ch/wp-content/images/Declaration_2008_fra.pdf
• Charte de Munich :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich#Respect_de_la_vie_priv%C3%A9e
• Présentation "Les médias, qui les tient en laisse ?"
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ79_Les_medias_qui_les_tient_en_laisse.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ79_Les_medias_qui_les_tient_en_laisse.pdf
• Les médias français, qui possède quoi ?https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
• Mathieu Pigasse "C'est aussi un projet politique, nous utilisons l'éducation et la culture pour changer le monde." https://www.franceculture.fr/economie/matthieu-pigasse-etend-son-empire-culturel
• Financement de la Fondation Gates au journal Le Monde : 4 mias entre 2014 et 2019.
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Le%20Monde#jump-nav-anchor0
• L'Etat 🇨🇵 finance les médias : 76 millions € https://www.acrimed.org/Le-clan-des-milliardaires-accapare-les-aides-a-la
• Xavier Niel & Mathieu Pigasse rachètent AB Production.
https://www.businessinsider.fr/mediawan-rachat-AB-270-millions-Xavier-Niel-Matthieu-Pigasse-Pierre-Antoine-Capton
• La famille Coninx-Supino propriétaire de TX-Group.
https://syndicom.ch/fr/actuel/article/demande-urgente-et-appel-au-conseil-dadministration-de-tx-group-et-a-la-famille-dediteurs-supino-c/
• Hans Heinrich Coninx : https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Heinrich_Coninx
.
• TX-Group :
le site : https://tx.group/fr/marques
les actionnaires : https://www.zonebourse.com/cours/action/TX-GROUP-AG-68736/societe/
la page Wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/TX_Group
son histoire, avec la famille Coninx : https://www.heidi.news/explorations/tamedia-papers/une-famille-a-nourrir
• Daniel Kretinsky a racheté les médias de Axel Springer et Ringier pour 170 millions d'euros. https://bonpourlatete.com/actuel/les-fortunes-de-daniel-kretinsky
• D. Kretinsky rachète une partie du journal Le Monde. https://www.letemps.ch/monde/daniel-kretinsky-milliardaire-tcheque-affole-presse-francaise
• Fondation Aventinus :
le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Aventinus
les principes : https://aventinusfondation.ch/principes/
rachat du journal Le Temps au 1.1.21.
https://www.lematin.ch/story/le-temps-est-rachete-par-la-fondation-aventinus-474246988965
suite sur la video source : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions79:0
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.