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IFQ79 - Émission #79 avec Julie Lévesque
luciole
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41 views • December 17, 2021
16 décembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions79:0
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F

Dans cette 79e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Lévesque, journaliste.
Nous parlerons ensemble de la déontologie journalistique, qui semble avoir déserté les tabloïds et les plateaux TV depuis quelques années..

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur

Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com

Solidarita : https://solidarita.net

Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur

DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉SALIM LAÏBI :
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2

Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/

Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg

Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery

Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh

Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

VK : https://m.vk.com/id665557322

Canal Telegram : https://t.me/chloefinfosofficiel

👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2

Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Les articles calomnieux sur moi de la semaine :
Le Blick - 9.12.21
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/punie-pendant-30-jours-facebook-bloque-la-complotiste-chloe-frammery-id17055581.html

Le Temps - 10.12.21 https://www.letemps.ch/suisse/chloe-frammery-privee-facebook-apres-diffusion-fausses-informations
• Déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste 🇨🇭: http://www.mediateur.tamedia.ch/wp-content/images/Declaration_2008_fra.pdf
• Charte de Munich :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich#Respect_de_la_vie_priv%C3%A9e
• Présentation "Les médias, qui les tient en laisse ?"
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ79_Les_medias_qui_les_tient_en_laisse.pptx

• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ79_Les_medias_qui_les_tient_en_laisse.pdf
• Les médias français, qui possède quoi ?https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
• Mathieu Pigasse "C'est aussi un projet politique, nous utilisons l'éducation et la culture pour changer le monde." https://www.franceculture.fr/economie/matthieu-pigasse-etend-son-empire-culturel
• Financement de la Fondation Gates au journal Le Monde : 4 mias entre 2014 et 2019.
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Le%20Monde#jump-nav-anchor0
• L'Etat 🇨🇵 finance les médias : 76 millions € https://www.acrimed.org/Le-clan-des-milliardaires-accapare-les-aides-a-la
• Xavier Niel & Mathieu Pigasse rachètent AB Production.
https://www.businessinsider.fr/mediawan-rachat-AB-270-millions-Xavier-Niel-Matthieu-Pigasse-Pierre-Antoine-Capton
• La famille Coninx-Supino propriétaire de TX-Group.
https://syndicom.ch/fr/actuel/article/demande-urgente-et-appel-au-conseil-dadministration-de-tx-group-et-a-la-famille-dediteurs-supino-c/
• Hans Heinrich Coninx : https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Heinrich_Coninx

.

• TX-Group :

le site : https://tx.group/fr/marques

les actionnaires : https://www.zonebourse.com/cours/action/TX-GROUP-AG-68736/societe/
la page Wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/TX_Group
son histoire, avec la famille Coninx : https://www.heidi.news/explorations/tamedia-papers/une-famille-a-nourrir
• Daniel Kretinsky a racheté les médias de Axel Springer et Ringier pour 170 millions d'euros. https://bonpourlatete.com/actuel/les-fortunes-de-daniel-kretinsky
• D. Kretinsky rachète une partie du journal Le Monde. https://www.letemps.ch/monde/daniel-kretinsky-milliardaire-tcheque-affole-presse-francaise

• Fondation Aventinus :

le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Aventinus

les principes : https://aventinusfondation.ch/principes/
rachat du journal Le Temps au 1.1.21.
https://www.lematin.ch/story/le-temps-est-rachete-par-la-fondation-aventinus-474246988965

suite sur la video source : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions79:0
Keywords
crimegenocideresistancemanipulationmediasdemocratiedeontologiecovidmasquesmensongessantevaccinseveilimmunite naturellepresse libre4eme pouvoircharte de munich
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