Stephanie Seneff: Εμβόλια SARS COV 2 και νευροεκφυλιστική νόσος

Η Stephanie Seneff είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT.Πήρε το πτυχίο Βιοφυσικής το 1968, τα πτυχία M.S. και E.E. στην Ηλεκτρολογία το 1980 και το διδακτορικό δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία και την Επιστήμη των Υπολογιστών το 1985, όλα από το ΜΙΤ.Για πάνω από τρεις δεκαετίες, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονταν πάντα στη διασταύρωση της βιολογίας και του προγραμματισμού: την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου για το ανθρώπινο σύστημα ακοής, την κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας ώστε να αναπτυχθούν αλγόριθμοι και συστήματα για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) σε γονιδιακές προβλέψεις.Έχει δημοσιεύσει πάνω από 170 άρθρα για αυτά τα θέματα και έχει προσκληθεί να δώσει κεντρικές ομιλίες σε πολλά διεθνή συνέδρια.Έχει επίσης επιβλέψει πολυάριθμες μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές στο ΜΙΤ. Το 2012, η Δρ Seneff εξελέγη μέλος της Διεθνούς Ένωσης Λόγου και Επικοινωνίας (ISCA).________Σύνοψη:Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στα εμβόλια COVID-19, τα οποία βιάστηκαν να κυκλοφορήσουν στην αγορά με κατάφωρα ανεπαρκή αξιολόγηση και προωθήθηκαν επιθετικά σε ένα μη ενημερωμένο κοινό, με το ενδεχόμενο τεράστιων, μη αναστρέψιμων, αρνητικών συνεπειών.Μια πιθανή συνέπεια είναι η εξάντληση του πεπερασμένου αποθέματος των πρόδρομων κυττάρων Β στο μυελό των οστών νωρίς στη ζωή, προκαλώντας αδυναμία δημιουργίας νέων αντισωμάτων έναντι μολυσματικών παραγόντων.Μια ακόμη πιο ανησυχητική πιθανότητα είναι ότι αυτά τα εμβόλια - τόσο τα εμβόλια mRNA όσο και τα εμβόλια DNA με φορείς αδενοϊού - μπορεί να είναι μια οδός προς μια καταστροφική ασθένεια κάποια στιγμή στο μέλλον.Μέσω της δράσης της πρωτεϊνης ακίδας - όμοια με της πρωτεϊνης πράιον - θα δούμε πιθανότατα μια ανησυχητική αύξηση πολλών σημαντικών νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος του Πάρκινσον, η CKD, η ALS και η νόσος Αλτσχάιμερ, και αυτές οι ασθένειες στα επόμενα χρόνια θα εμφανιστούν με αυξανόμενη επικράτηση σε όλο και νεότερους πληθυσμούς.Δυστυχώς, δεν θα γνωρίζουμε αν τα εμβόλια προκάλεσαν αυτή την αύξηση, επειδή συνήθως θα υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του γεγονότος του εμβολιασμού και της διάγνωσης της νόσου. Πολύ βολικό για τους κατασκευαστές εμβολίων, οι οποίοι θα βγάλουν τεράστια κέρδη από την ατυχία μας - τόσο από την πώληση των ίδιων των εμβολίων όσο και από το μεγάλο ιατρικό κόστος της θεραπείας όλων αυτών των εξουθενωτικών ασθενειών.Ολόκληρο το άρθρο θα το βρείτε εδώ: