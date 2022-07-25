Conférence avec le Père Janvier Gbénou, récemment suspendu par le pape François

PROBLÈME DE MICRO DURANT LES PREMIÈRES MINUTES. DÉSOLÉ.

Revoyez la conférence vidéo du 24 juillet 2022 avec l'abbé Janvier Gbénou, qui fut récemment suspendu par François et expulsé de l’Opus Dei pour ne pas avoir obéi aux ordres de ses supérieurs de ne pas critiquer le Pape. Nous recevons aussi l’avocat Claude Laferrière et le systémicien Jean Tardy : https://www.guyboulianne.info/?p=67535