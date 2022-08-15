ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΙΚΡΟΝ

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Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε από τους αξιωματούχος υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ως ενισχυτική δόση για τους ενήλικες. Είναι κάτι που ανακοίνωσε επίσημα η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων της χώρας. Η Βρετανία γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που ανάβει το πράσινο φως σε ένα εμβόλιο το οποίο στοχεύει πλέον στην μετάλλαξη «όμικρον».