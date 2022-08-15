ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΙΚΡΟΝ

Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε από τους αξιωματούχος υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ως ενισχυτική δόση για τους ενήλικες. Είναι κάτι που ανακοίνωσε επίσημα η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων της χώρας. Η Βρετανία γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που ανάβει το πράσινο φως σε ένα εμβόλιο το οποίο στοχεύει πλέον στην μετάλλαξη «όμικρον».