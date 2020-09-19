Docteur Macron: comment porter un masque, quand on ne sait pas si est positif ? en sachant tout ce qu'il ne faut pâs faire avec un masque

1) j’enlève mon masque car j'ai du mal à respirer avec (ca étouffe pas du tout)

2) je tousse sur les jeunes sans masque

3) je m'approche trop près du monsieur, sans masque, lui donne le masque degueu

4) après avoir bien postillonné, repositionne le masque avec les mains

5) je demande un masque "plus léger" car finalement c'est vachement dur de parler avec un masque "normal"

6) je me fous donc des français qui portent le masque TOUTE la journée, parlant dedans 8H par jour, toussent dedans