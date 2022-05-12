BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Il bagno, la toilette, la ritirata ecco la domanda più frequente 12 maggio 2022
Dino Tinelli
Dino Tinelli
297 followers
Follow
4
Share
Report
158 views • May 12, 2022
Come usare il bagno nello spazio https://youtu.be/3VoeRAR0YgE

ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.

https://www.tinelli.eu

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull

COPIA OMAGGIO https://issuu.com/dirose/docs/risveglio_copia_omaggio

https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists

My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103


✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Keywords
hoaxnasafakeastronautiattori
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

Mike Adams
The Plot to Criminalize Open Source AI and Hand Tech Giants a Government-Protected AI Cartel

The Plot to Criminalize Open Source AI and Hand Tech Giants a Government-Protected AI Cartel

Mike Adams
Johnson Says Trump&#8217;s Proposed $5,000 Payments Would Require Congressional Approval

Johnson Says Trump’s Proposed $5,000 Payments Would Require Congressional Approval

Sterling Ashworth
Thai Foreign Minister Tells Israeli Tourists to Respect Local Laws

Thai Foreign Minister Tells Israeli Tourists to Respect Local Laws

Morgan S. Verity
The calcium paradox: Why milk may not be the bone-building answer you were told

The calcium paradox: Why milk may not be the bone-building answer you were told

Willow Tohi
U.S. Average Diesel Prices Cross $6 a Gallon for First Time, GasBuddy Says

U.S. Average Diesel Prices Cross $6 a Gallon for First Time, GasBuddy Says

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy