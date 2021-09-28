Kvällens galenskap 210928

1. Enligt politikerna kan hundrastgårdar bidra till att ”skapa möten och främja integration” mellan personer från olika kulturer. Detta eftersom hundägare påstås knyta nya vänskapsband i hundgårdar. Vidare framför politikerna att det finns ett behov av fler hundrastgårdar eftersom att pandemin ska ha bidragit till att fler kommuninvånare har skaffat hund.2. Det är öronbedövande tyst i våra etablissemangsmedier om de fruktansvärda övergrepp som “i hälsans namn” just nu pågår i Australien. Det tidigare fredliga landet har under coronakrisen förvandlats till en brutal polisstat, en diktatur.3. Det brittiska Labour antog under sin årliga konferens ett skarpt regelverk mot antisemitism inom partiet. Men inom dess svenska systerparti Socialdemokraterna fortsätter partiledningen att sopa den partiknutna antisemitismen under mattan.4. Nazistpartiet var auktoritär socialdemokrati. Hitler skulle antagligen inte gilla associationen med socialdemokrati men det är den bästa förklaringen för partiets politiska innehåll. Att påstå något annat är historierevision.5. Alice Bah Kuhnke förespråkar massinvandring av afghaner till Europa (Sydsvenskan 16/9). Hon är till synes helt omedveten om Västeuropa och alldeles särskilt Sverige har överskridit sin integrationspotential och behöver ett andrum.6. Nederländerna: Minister ifrågasatte vaccinpass – fick sparken. Från och med igår söndag måste människor som vill besöka barer, kaféer, restauranger och andra tillställningar visa bevis på vaccination mot covid-19 eller ett negativt PCR-test.7. Klockan 04.48 inkom larmet om en våldsam explosion i ett flerfamiljshus på Övre Husargatan i området Annedal i centrala Göteborg. Ett flertal personer fick föras till sjukhus och sex personer ska vara allvarligt skadade.8. Barnvaccination – Brittiska regeringen struntar i varning från vårdmyndighet