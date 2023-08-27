Das Ende des Westens? (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Eigentlich haben die letzten Jahre gezeigt, wie egal allen die (eigenen) Kinder sind.Sie waren jeglicher Corona Folter ausgesetzt, sei es Testen, Masken, im Winter bei offenen Fenster sitzen oder sogar draußen auf dem Bordstein "lernen".





Dennoch, seht das Video als einen Appell an den Restverstand und lasst euch von dieser Mafia nicht eure Familie zerstören!





Ohne Kinder werden wir alle verschwinden - unwiederbringlich.





Bis demnächst,

FTAOL-Mirror





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