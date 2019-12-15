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27RCB Simon Shack berättar om Anders Behring Breiviks karaktär
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23 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Vi reflekterar kring vårt senaste avsnitt med Max Igan och varför ingen annan känd sanningssökare lyckas komma till samma slutsatser som Simon Shack gällande 9/11 2001.
2) Patrik berättar om Mississippiliknelsen och varför vi trots att vi anser oss själva vara vakna ändå måste vara uppmärksamma på den subtila påverkan som media ändå har.
3) Simon Shack berättar om hans slutsatser gällande Anders Behring Breiviks karaktär.
4) Vi resonerar kring massmigrationens konsekvenser och medias taktik att söndra och härska genom att tussa ihop olika grupperingar med varandra.
5) Simon Shacks låt Look at yourself
1) Vi reflekterar kring vårt senaste avsnitt med Max Igan och varför ingen annan känd sanningssökare lyckas komma till samma slutsatser som Simon Shack gällande 9/11 2001.
2) Patrik berättar om Mississippiliknelsen och varför vi trots att vi anser oss själva vara vakna ändå måste vara uppmärksamma på den subtila påverkan som media ändå har.
3) Simon Shack berättar om hans slutsatser gällande Anders Behring Breiviks karaktär.
4) Vi resonerar kring massmigrationens konsekvenser och medias taktik att söndra och härska genom att tussa ihop olika grupperingar med varandra.
5) Simon Shacks låt Look at yourself
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