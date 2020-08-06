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L'info en QuestionS #9 - émission du 6 août 2020
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4 views • August 06, 2020
6 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=FLgyuXxGQ7U
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de l’émission de ce soir animée par Thierry Casasnovas qui est de retour au sein de l’équipe, pour le plus grand plaisir de tous.
En première partie, chaque intervenant partage son actualité, les démarches accomplies au service de la réinformation libre et indépendante.
En deuxième partie, les chroniques habituelles consacrées, cette semaine, aux thèmes suivants : les décisions politiques prises en catimini, les 12 types de censure dans l’histoire de l’humanité, l’absurdité de la notion de distanciation sociale, la fermeture de la boutique d’Ema Krusi à Genève, la situation sanitaire et juridique en Belgique et l’éveil des consciences favorisé par l’exagération des mesures prises par le pouvoir…
En dernière partie, quelques recommandations concrètes et positives vous sont faites afin d’œuvrer tous ensemble au service de la vie et de la liberté.
Information importante : suite à la suppression de la chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur, nous vous informons qu’il est possible de le rejoindre sur la toute nouvelle plateforme (encore en développement) de FullLife Channel en cliquant sur ce lien : https://www.fulllifechannel.com/. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur cette plateforme appelée à devenir une référence de liberté d’expression et d’informations.
Cette série d’émissions hebdomadaires lancée le jeudi 11 juin 2020 est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et des professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune. Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 Heure UE-France / 14h00 Heure Québec.
Les chaînes de l'équipe
— Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.fulllifechannel.com/
— Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
— Chloé Frammery : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
— Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
— Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
— Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
— Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de l’émission de ce soir animée par Thierry Casasnovas qui est de retour au sein de l’équipe, pour le plus grand plaisir de tous.
En première partie, chaque intervenant partage son actualité, les démarches accomplies au service de la réinformation libre et indépendante.
En deuxième partie, les chroniques habituelles consacrées, cette semaine, aux thèmes suivants : les décisions politiques prises en catimini, les 12 types de censure dans l’histoire de l’humanité, l’absurdité de la notion de distanciation sociale, la fermeture de la boutique d’Ema Krusi à Genève, la situation sanitaire et juridique en Belgique et l’éveil des consciences favorisé par l’exagération des mesures prises par le pouvoir…
En dernière partie, quelques recommandations concrètes et positives vous sont faites afin d’œuvrer tous ensemble au service de la vie et de la liberté.
Information importante : suite à la suppression de la chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur, nous vous informons qu’il est possible de le rejoindre sur la toute nouvelle plateforme (encore en développement) de FullLife Channel en cliquant sur ce lien : https://www.fulllifechannel.com/. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur cette plateforme appelée à devenir une référence de liberté d’expression et d’informations.
Cette série d’émissions hebdomadaires lancée le jeudi 11 juin 2020 est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et des professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
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— Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
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— Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
— Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
— Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
— Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
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