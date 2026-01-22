BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

The curious fact is!
Nonvaxer420
Nonvaxer420
246 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
51 views • 1 day ago

The curious fact is!

.

https://x.com/i/status/2014166323958362169


'Godfather of AI' Geoffrey Hinton warns about the "dangerous" future of AI https://rumble.com/v74o2s6-godfather-of-ai-geoffrey-hinton-warns-about-the-dangerous-future-of-ai.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014184161293091315


DAVOS 2026: Chrystia Freeland And Justin Trudeau Confronted about the emergencies act court rulling and both avoid the question & Gaslight! https://rumble.com/v74o96u-431113350.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

.

https://x.com/i/status/2014148177360732371


DAVOS 2026: Yuval Noah Harari Warns AI Will Take Over Language, Law, and Power at WEF https://rumble.com/v74nrek-davos-2026-yuval-noah-harari-warns-ai-will-take-over-language-law-and-power.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014210240237932775


Yuval Noah Harari: Why advanced societies fall for mass delusion https://rumble.com/v74od64-yuval-noah-harari-why-advanced-societies-fall-for-mass-delusion.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014149758655332483


DAVOS 2026: Palantir CEO Alex Karp Warns AI Will Redefine Power, War, and Economies at WEF https://rumble.com/v74nq7w-davos-2026-palantir-ceo-alex-karp-warns-ai-will-redefine-power-war-and-econ.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014150893143240852


DAVOS 2026: AI Power Play, No Referees | World Economic Forum

https://rumble.com/v74nulq-davos-2026-ai-power-play-no-referees-world-economic-forum.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014152808623206883


DAVOS 2026 Canadian Industry Minister Mélanie Joly takes part in WEF panel on new growth https://rumble.com/v74mmn0-431037468.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014154243867848971


DAVOS 2026 Conversation with Satya Nadella, CEO of Microsoft | World Economic Forum https://rumble.com/v74mplk-431041304.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014155489576182220


DAVOS 2026: WEF Panel Speaks On Healthcare | Bill Gates https://rumble.com/v74nwtc-davos-2026-wef-panel-speaks-on-healthcare-bill-gates.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014158038492430557


DAVOS 2026: Nvidia CEO Huang on Future of AI & Global Economy With BlackRock’s Fink | AC1G https://rumble.com/v74o0o6-davos-2026-nvidia-ceo-huang-on-future-of-ai-and-global-economy-with-blackro.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014156795145511170


DAVOS 2026: Google's Demis Hassabis, Anthropic's Dario Amodei Debate the World After AGI | AI1G https://rumble.com/v74nyrm-431099842.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014159241188106616


DAVOS 2026: JPMorgan CEO Jamie Dimon on Trump, US Economy, AI, Job Market https://rumble.com/v74nxvq-davos-2026-jpmorgan-ceo-jamie-dimon-on-trump-us-economy-ai-job-market.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2014160523974049918


DAVOS 2026: BlackRock, Citadel & Lagarde

Keywords
trump20242030covid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Federal subpoenas target Minnesota officials in escalating clash over immigration enforcement

Federal subpoenas target Minnesota officials in escalating clash over immigration enforcement

Ramon Tomey
Washington&#8217;s Sanctions Gamble Backfires, Leaving a Golden Russia and a Broken Dollar

Washington’s Sanctions Gamble Backfires, Leaving a Golden Russia and a Broken Dollar

Mike Adams
A cold war over a cold land: Trump’s Greenland gambit roils Davos

A cold war over a cold land: Trump’s Greenland gambit roils Davos

Willow Tohi
Moscow attempts to divide Western allies with selective praise as brutal winter attacks intensify

Moscow attempts to divide Western allies with selective praise as brutal winter attacks intensify

Cassie B.
House Oversight Committee moves to hold Clintons in contempt over noncompliance with subpoenas

House Oversight Committee moves to hold Clintons in contempt over noncompliance with subpoenas

Ramon Tomey
The Coming Showdown: Trump&#8217;s Insurrection Act Gambit and America&#8217;s Final Tribal War

The Coming Showdown: Trump’s Insurrection Act Gambit and America’s Final Tribal War

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy