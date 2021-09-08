Ζωντανή ομιλία π.Σεραφείμ Ζήση: "Όταν ο Θεός πεθαίνει": θεολογικός σχολιασμός".

Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης Θα μιλήσει με θέμα: "Όταν ο Θεός πεθαίνει": θεολογικός σχολιασμός".



Υπόμνημα: Βιβλιοκριτική - θεολογικός σχολιασμός των θέσεων του βιβλίου "Όταν ο Θεός πεθαίνει", του κ. Αλεξάνδρου Κατσιάρα και της κας. Μάρως Βαμβουνάκη (2003, 2008). Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας είναι Σύμβουλος του Κλάδου Εκδόσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Διευθυντής Συντάξεως (Αρχισυντάκτης) των περιοδικών "Θεολογία" (από το 2017) και "Εφημέριος" (από το 2009) και Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος (από το 2008). Συνεπώς, οι θεολογικές του θέσεις, και μάλιστα σε ένα σύγγραμμα, στην επίσημη παρουσίαση του οποίου (Φεβ. 2010) έλαβαν μέρος ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος και ο Μητροπολ. Περγάμου κ. Ιωάννης (Ζηζιούλας), αποκαλύπτουν τις θεολογικές "συντεταγμένες" της Διοικήσεως της Εκκλησίας μας και το "στίγμα" της τωρινής πολλαπλής αιρετικής αποκλίσεως / αποπτώσεώς της.