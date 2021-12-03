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CDL114-Survivre aux délires paranoïaques du totalitarisme (TENIR X)
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10 views • December 03, 2021
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Cette conversation du lundi s'inscrit dans la continuité de la précédente et se consacre encore à l'analyse d'une autre facette du totalitarisme, vu sous l'angle de la psychopathologie. En me fondant essentiellement sur les travaux d'Ariane Bilheran et d'Hannah Arendt, je vous explique de façon accessible les trois stades de la pathologie des dirigeants de ce monde, depuis la folie ordinaire jusqu'à la décompensation paranoïaque, en passant par la folie raisonnante et la psychose paranoïque.
À nouveau, il me semble essentiel que nous fassions ensemble le diagnostique précis de ce que nous subissons collectivement, sous prétexte de nous protéger d'une pandémie qui n'a jamais existé dans le principe de réalité, mais que ces malades mentaux ultra-riches ont inventé de toutes pièces pour nous dépouiller de notre intimité, de notre humanité et de notre droit de vivre pleinement notre vie.
En fin de conversation, je vous propose cinq pistes pour que nous puissions nous préserver individuellement de cette folie contagieuse qui peut contaminer autant les partisans du régime totalitaire que ses opposants. En vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour examiner comment nous pouvons aider la tranche flottante de la population qui suit les plus influents, par simple conformisme social…
Petite remarque sur la qualité sonore : mon bureau étant toujours en réaménagement, je n'ai toujours pas un son aussi agréable que d'habitude, mais j'y travaille. Désolé pour ce désagrément temporaire…
Une conversation essentielle à écouter, à méditer et à partager sans modération !
Quelques références des interviews et des publications d'Ariane Bilheran :
— Le site d'Ariane Bilheran : https://www.arianebilheran.com/
— Chroniques du totalitarisme (disponible aussi sous forme de PDF sur cette page) : https://www.arianebilheran.com/post/chroniques-du-totalitarisme-1-la-mise-au-pas-du-12-juillet-2021
— Interview d'Ariane Bilheran par Pierre Barnérias « Le totalitarisme et le choix de la vie héroïque » : https://youtu.be/y3kOBhZdKho
— Interview d'Ariane Bilheran par Caroline Escartefigues « Les rouages du totalitarisme actuel » : https://youtu.be/ipb4bl-aGiw
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Publication de cette vidéo : lundi 15 novembre 2021 - Dernière mise à jour des fichiers : 15 novembre 2021.
Cette conversation du lundi s'inscrit dans la continuité de la précédente et se consacre encore à l'analyse d'une autre facette du totalitarisme, vu sous l'angle de la psychopathologie. En me fondant essentiellement sur les travaux d'Ariane Bilheran et d'Hannah Arendt, je vous explique de façon accessible les trois stades de la pathologie des dirigeants de ce monde, depuis la folie ordinaire jusqu'à la décompensation paranoïaque, en passant par la folie raisonnante et la psychose paranoïque.
À nouveau, il me semble essentiel que nous fassions ensemble le diagnostique précis de ce que nous subissons collectivement, sous prétexte de nous protéger d'une pandémie qui n'a jamais existé dans le principe de réalité, mais que ces malades mentaux ultra-riches ont inventé de toutes pièces pour nous dépouiller de notre intimité, de notre humanité et de notre droit de vivre pleinement notre vie.
En fin de conversation, je vous propose cinq pistes pour que nous puissions nous préserver individuellement de cette folie contagieuse qui peut contaminer autant les partisans du régime totalitaire que ses opposants. En vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour examiner comment nous pouvons aider la tranche flottante de la population qui suit les plus influents, par simple conformisme social…
Petite remarque sur la qualité sonore : mon bureau étant toujours en réaménagement, je n'ai toujours pas un son aussi agréable que d'habitude, mais j'y travaille. Désolé pour ce désagrément temporaire…
Une conversation essentielle à écouter, à méditer et à partager sans modération !
Quelques références des interviews et des publications d'Ariane Bilheran :
— Le site d'Ariane Bilheran : https://www.arianebilheran.com/
— Chroniques du totalitarisme (disponible aussi sous forme de PDF sur cette page) : https://www.arianebilheran.com/post/chroniques-du-totalitarisme-1-la-mise-au-pas-du-12-juillet-2021
— Interview d'Ariane Bilheran par Pierre Barnérias « Le totalitarisme et le choix de la vie héroïque » : https://youtu.be/y3kOBhZdKho
— Interview d'Ariane Bilheran par Caroline Escartefigues « Les rouages du totalitarisme actuel » : https://youtu.be/ipb4bl-aGiw
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
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— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Publication de cette vidéo : lundi 15 novembre 2021 - Dernière mise à jour des fichiers : 15 novembre 2021.
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