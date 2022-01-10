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Wappie Rogier Hop krijgt eindelijk media-aandacht!
Videre
Videre
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338 views • January 10, 2022
Opgewonden toestanden in Wappieland vorige week, want een journaliste van Het Parool had contact opgenomen met wat losgeslagen wappies.
Mita was op haar teentjes getrapt omdat ze per ongeluk Rogier werd genoemd en domme Deesje van Deurse was weer eens te langdradig.
Wappie Rogier Hop vond het stiekem wel een compliment dus die werkte lekker mee. En kijk eens wat aandacht doet bij de vlogger die op een goede dag wel 6 kijkers heeft! Wat was hij er vol van, hij wilde zelfs wel een kopje koffie gaan drinken met de journaliste want uiteraard had hij even gekeken hoe ze eruit zag.
Voor Rogier kon de dag niet meer stuk en in een eindelijk vrolijke livedinges deelde hij zijn toch wel hoge verwachtingen met de weinige kijkertjes waaronder wappie Barry Hendelson die ook heel blij was voor Rogiertje, eindelijk erkenning!

We hebben deze livedinges in zijn volle lengte gelaten. Wij vinden het heerlijk om te zien wat een beetje media-aandacht doet bij Rogier maar ook omdat het na morgen lang zal duren voordat we weer een vrolijke Rogier gaan zien. 
Want morgen komt de column van Mahimahi, die met veel vuur en plezier verder zal uitleggen hoe het nu precies allemaal gegaan is.
We kunnen nu al zeggen: het is meer dan hilarisch en ons Rogiertje gaat niet blij zijn!
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hoprogierparool
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