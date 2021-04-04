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ΒΑΡΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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769 views • April 04, 2021
Όταν όλα είναι μια προσομοίωση τότε προφανώς δεν υπάρχει και κάτι που δεν επιτρέπεται. Οπότε ταξιδεύοντας στη “λογική” του κόσμου αυτού διακρίναμε πως είναι υποχρεωτικό να μεταλλαχθείς και να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου την ίδια στιγμή που βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή έχοντας υπακούσει σε αυτές τις επιβολές. Αλλά φυσικά αυτή δεν είναι η μοναδική απειλή καθώς πλέον βλέπουμε ένα σύστημα καλοστημένο στην κατεύθυνση να οδηγήσει με κάθε τρόπο σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα οι αλάνθαστοι κάνουν λάθη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουν αλάνθαστοι ανεξαρτήτως αν έχουν ιδέα τι διαταγές εκτελούν και τι εξήγηση να δώσουν όταν μας τα ξαναλένε όλα ανάποδα. Οπότε πλέον έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα των εγκλεισμών και παρατηρούμε το απόλυτο ξεμπρόστιασμα σε όλο τον κόσμο με την αστυνομία να προσπαθεί παντού να διασπάσει τους ανθρώπους που ειρηνικά συνέρχονται στην αναγεννημένη φύση.
Από κάτι τέτοια θα προσπαθήσουν ποταπά πάλι να συγκεντρώσουν δικαιολογίες για τον ιό που θα θεριεύει συμπτωματικά παράλληλα με τις παραλαβές εκείνων εκεί των ψευτοτεστ.

Μπας και μαζί με τις μαζορέτες στα εμβολιαστικά κέντρα και τους μουσικούς πείσουν κανένα κορόιδο παραπάνω να τους εμπιστευθεί να παρέμβουν στο γονιδίωμα του. Όμως ενώ μας προστατεύουν αποκλειστικά από τον ιό, δεν μας ενημερώνουν τι έγινε τελικά με την άμπωτη, μήπως ξεκίνησε καινούρια κατ’ευθείαν μετά την προηγούμενη και τα νερά πήγαν ακόμα χαμηλότερα; Είναι τόσο αδιάφορο αυτό το μήνυμα της φύσης που βλέπουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου; Παρόλ’αυτά η πραγματική πορεία της Αλήθειας και της Ζωής είναι μπροστά μας, με την προϋπόθεση ότι θα τη διαβούν μόνο όσοι είναι τόσο καθαροί όσο ένα παιδί...

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ δεν χωρούν όλοι από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/vareia-psyxopatheia-epopteuei-tin-poreia-tis-zois

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΥΠΡΟ https://www.facebook.com/groups/3922870227780045/permalink/4015361655197568/

Τα μεσα μαζικης εξαπατησης ετοιμάζουν νεο σοου τρομοκρατησης... Ενας κομπαρσος καπνιζει ακομα https://youtu.be/hWkk2cjsF2A

ΛΙΝΟΥ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ASTRAZENECA ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ https://www.youtube.com/watch?v=hWkk2cjsF2A

Μάσκα στο σαγόνι και ποτάκι στο πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης σα να μην υπάρχει πανδημία https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/maska-sto-sagoni-kai-potaki-sto-pezodromio-tis-thessalonikis-sa-na-min-yparxei-pandimia/3254499/

Ψυρρή: Χαμός από κόσμο – «Ντου» της αστυνομίας με πρόστιμα (video) https://www.newsit.gr/ellada/psyrri-xamos-apo-kosmo-ntou-tis-astynomias-me-prostima-video/3254460/

Two parks shut after ‘frenzy’ in hot weather and new-found freedoms
https://metro.co.uk/2021/04/01/two-parks-shut-in-nottingham-over-appalling-scenes-days-after-police-ban-booze-14340564/

40,600 people likely caught Covid while hospital inpatients in England https://www.theguardian.com/society/2021/mar/26/40600-people-likely-caught-covid-while-hospital-inpatients-in-england

Βραζιλία: Πάνω από 80% το ποσοστό θνησιμότητας των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό https://www.capital.gr/diethni/3535649/brazilia-pano-apo-80-to-pososto-thnisimotitas-ton-diasolinomenon-asthenon-me-koronoio

Εσείς οι... «αψέκαστοι» κυβερνήτες που είπατε ότι τα εμβόλια είναι 100% ασφαλή κοιμάστε καλά το βράδυ; https://www.facebook.com/chitaskostas/posts/1376974839308754

Μητσοτάκη & Κικίλια δείτε τον Γιατρό Σ.Σκιαδοπουλο τι του κάνατε …Με Πί και αναπηρικό καροτσάκι!!! https://amazonios.net/mitsotaki-amp-kikilia-deite-ton-giatro-s-skiadopoylo-ti-toy-kanate-me-pi-kai-anapiriko-karotsaki/

Γαλλία: Νέες περιπτώσεις θρομβώσεων και θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο της AstraZeneca https://www.newsit.gr/kosmos/gallia-nees-periptoseis-thromvoseon-kai-thanatoi-pou-sxetizontai-me-to-emvolio-tis-AstraZeneca/3254536/

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ASTRA ZENECA AB ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (διαβάζουμε με επιφύλαξη) https://koukfamily.blogspot.com/2021/04/astra-zeneca-ab.html

Number of women to lose their unborn child after having the Covid Vaccine increases by 366% in just six weeks https://dailyexpose.co.uk/2021/03/21/miscarriages-after-having-covid-vaccine-increases-by-366-percent/
Keywords
vaccinesanalysisconspiracyglobalizationcoronavirusplandemic
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