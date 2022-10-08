HUGE BREAKING NEWS: FUTURE FEMA TYPE QUARANTINE FACILITY & HUGE 5G AT 10FRWY & 202 S. PHOENIX AZ

VIEWERS/SUBSCRIBERS/LIKERS: EMAIL YOUR NAME, CITY, STATE TO:
[email protected]
Regular Followers/Regular Subscribers
Note: Only people who agree with the main goals(see my channel description)
Top 5
1-Stop Covid/nanobot injections
2-Deactivate 5G/LED smart light population control system.
3-Secure US borders. Uphold US Judeo Christian values/culture and defend the US Bill of Rights from all enemies, foreign and domestic
4-Remove transhuman/LGBTQetc. propaganda from schools
5-Remove criminals/ traitors/collaborators with foreign enemies from all levels of US govt. and replace with US Patriots. Also remove illegal aliens and sanction their employers.
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Email your name, city, state, phone(optional)to be in my VIP networking, individual consultations, events, activism group(no obligations).
REGULAR FOLLOWERS/READERS/SUBSCRIBERS ASKED TO PLEDGE A 1X $$ CONTRIBUTION IN EMAIL(NOT REQUIRED)$50-$200 SUGGESTED, WRITE IN EMAIL.
$200 CONTRIBUTERS RECEIVE 1 HR. LIVE INTERNET/PHONE CONSULTATION.
$500 RECEIVE SOLE VIP SPONSOR CREDIT ON A VIDEO REPORT AND/OR LINK TO PROMOTE YOUR BUSINESS(NO COMPANIES PROMOTING WOKEISM, LGBTQ, SELLING FOREIGN MADE ITEMS, DRUG ORIENTED, EMPLOYING ILLEGAL ALIENS).
TO PLEDGE $ DONATIONS(WRITE AMOUNT FOR PAYMENT INSTRUCTIONS) RECEIVE NEWS ALERTS, VOLUNTEER FOR ACTIVISM STOPPING JABS, SECURING BORDER.
LOYAL US CITIZENS ONLY FOR FIELD ACTIVISM SUBJECT TO VETTING INTERVIEW/BACKGROUND CHECK.