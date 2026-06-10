Vind en rejse til Syrien!

Lørdag eftermiddag kunne man møde en flok glade identitære aktivister i Københavns gader, hvor de var i gang med at reklamere for Generation Identitærs konkurrence. I konkurrencen kan en heldig syrisk statsborger vinde en rejse hjem til Syrien. Vi ser gerne, at så mange som muligt deltager, og derfor var vi på gaden for at promovere konkurrencen med flyers, spraglede skjorter, megafon og palmetræer.